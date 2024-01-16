«Гроші на Базу»: monobank запустив новий сервіс

monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank . Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Що відомо «Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — написав Гороховський.

Він зазначив, що завдяки «Базі» глядачі стримів зможуть донатити і підписуватись на ФОП стримера.

Банк починає відкрите бета-тестування проєкту. Стримерів запрошують подивитися, як все працює, а також допомогти визначити, чого там не вистачає.

Які функції доступні

​отримання донатів;

можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;

можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.

У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти донатом музику, врахування побажань тестерів, а також виправлення багів.

Як скористатися сервісом

Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.

Які тарифи

Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.