monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, в тому числі стримерів — База від monobank. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
«Гроші на Базу»: monobank запустив новий сервіс
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Що відомо
«Є неочевидна проблема — у стримерів немає нормального сервісу для підписок донатів в якості легального заробітку. Відтепер їм не треба отримувати гроші у конверті. Ми створили інструмент для монетизації творчості — це База від monobank (Patreon на мінімалках)», — написав Гороховський.
Він зазначив, що завдяки «Базі» глядачі стримів зможуть донатити і підписуватись на ФОП стримера.
Банк починає відкрите бета-тестування проєкту. Стримерів запрошують подивитися, як все працює, а також допомогти визначити, чого там не вистачає.
Які функції доступні
- отримання донатів;
- можливість пропонувати користувачам підписки різних рівнів;
- можливість виведення QR та анімації донатів на стрим.
У наступних релізах передбачаються унікальні анімації для різних розмірів донату та підписки, можливість замовляти донатом музику, врахування побажань тестерів, а також виправлення багів.
Як скористатися сервісом
Для того, щоб почати користуватися сервісом, необхідно мати рахунок ФОП у monobank, і залогінитися на base.monobank.ua.
Які тарифи
Тариф становить 3% — і за донати, і за підписки.
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