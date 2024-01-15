У Міністерстві фінансів розповіли, скільки пішло на соцвиплати у 2023 році

Упродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні — 41,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Куди пішли кошти

271,8 млрд грн, із них у грудні — 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

102,8 млрд грн, із них у грудні — 8,8 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

47,6 млрд грн, із них у грудні — 7,8 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

24,2 млрд грн, із них у грудні 2,0 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;

3,6 млрд грн, із них у грудні — 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,5 млрд грн — на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Минулого року понад 5 млн осіб отримали соціальні виплати, стипендії, компенсації, серед яких внутрішньо переміщені особи, сім'ї з дітьми, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які перебували у складних життєвих обставинах, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у 2023 році уряд повністю забезпечив виконання соціальних зобов’язань перед громадянами за рахунок міжнародної допомоги донорів.

Витрати на 2024 рік

Цього року на соціальний захист громадян спрямовано 469,4 млрд грн, що більше на 8,7 млрд грн ніж у 2023 році.