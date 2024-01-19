Бізнесмена Мазепу затримали на кордоні: він заявив, що їхав у Давос

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Його адвокати заявили, що бізнесмен їхав на форму у Давосі. Про це пише ЕП.

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Юристи засновника Concorde Capital наголосили, що він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю і щоразу повертався.

«Про цей його виїзд він повідомив слідчих та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду», — йдеться в коментарі.

Затримання Мазепи адвокати пов’язують з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Втім, за даними слідства, бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

ДБР крім Ігоря Мазепи затримало також і його брата й проводять обшуки в офісі Concorde Capital й за місцем проживання працівників компанії.

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