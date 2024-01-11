Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році. Про це свідчать дані дослідницької компанії Rho Motion, повідомляє Reuters.
У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на 31%
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Темпи зростання сповільнюються, але це те, що очікується на таких зростаючих ринках», — сказав Reuters менеджер з обробки даних Rho Motion Чарльз Лестер.
Лестер зауважив, що глобальні продажі електромобілів минулого року в основному відповідали прогнозу Rho Motion на 30%. У 2024 році компанія прогнозує глобальне зростання продажів електромобілів на 25−30%.
Продажі в грудні досягли місячного рекорду в 1,5 млн одиниць, повідомляє Rho Motion.
Повністю електричні або акумуляторні електричні транспортні засоби (BEV) становили 9,5 млн з 13,6 млн EV, проданих у всьому світі у 2023 році, а решта припадає на PHEV.
Читайте також: За 2023 рік український ринок електромобілів зріс майже втричі
Після багатьох років прискорення зростання деякі автовиробники побоюються, що продажі електромобілів у Європі та інших країнах можуть сповільнитися, оскільки водії чекають кращих, менших і дешевших моделей, які з’являться через два-три роки.
Продажі BEV підскочили на 50% у США та Канаді та зросли на 27% та 15% у Європі та Китаї відповідно.
Rho Motion заявив, що лише 8% продажів BEV в Європі припадало на сегмент невеликих автомобілів, хоча це має почати змінюватися з появою менших моделей, таких як Citroen eC3 від Stellantis, який має надійти в продаж цього року.
Коментарі