В Аргентині місцева влада зможе випускати власні криптоактиви: що нового на ринку

Binance розширила функціональність копітрейдингу ф’ючерсами

Криптовалютна біржа Binance розширила функціональність копітрейдингу для торгівлі ф’ючерсами у відповідь на «стійкий попит» з боку користувачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Продукт відмінно стартував: за перші три місяці середній щотижневий обсяг торгів перевищив $2 млрд. Це підкреслює високий попит на функції соціального трейдингу серед користувачів Binance», — йдеться в повідомленні.

Серед нових функцій:

Mock Copy Trading — інструмент тестування стратегій, що не вимагає використання «реальних грошей»;

приватні чати, доступні в більш ніж 150 країнах 14 мовами;

індикатор «коефіцієнт Шарпа», що показує, наскільки добре прибутковість фінансового інструменту компенсує ризик, який приймає інвестор.

Платформа підтримує понад 100 ф’ючерсних контрактів. Необхідна для початку копітрейдингу сума коштів починається від $10.

В Аргентині місцева влада зможе випускати власні криптоактиви

Президент Аргентини Хав'єр Мілей публічно заявив, що не має наміру перешкоджати випуску криптоактивів на місцевому рівні. Водночас він розкритикував такий підхід, оскільки це, за словами політика, веде до дестабілізації економічної ситуації.

«Ті, хто отримуватимуть виплати у квазівалютах від безвідповідальних губернаторів, явно помітять втрату в доходах… Те, що в них не заберуть унаслідок коригування бюджету, забере інфляція цих квазівалют», — зазначив президент.

За словами Мілея, ринок сам визначить життєздатність таких активів. При цьому запроваджувати якісь «юридичні перешкоди» подібній практиці глава держави не планує.

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Обсяг торгів за спотовими біткоїн-ETF наблизився до $10 мільярдів за три дні

Денний обсяг торгів спотовими біткоїн-ETF за перші три дні наблизився до позначки в $10 млрд. Про це повідомив аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Він зазначив, що 16 січня денний обсяг торгів за спотовими біткоїн-ETF становив $1,8 млрд. За словами Балчунаса, він утричі перевищив обсяг торгів усіх 500 біржових інвестиційних фондів, запущених у 2023 році.

«Хочу пояснити, наскільки істотним є обсяг у $10 млрд за перші три дні. У 2023 році було запущено 500 ETF. Сьогодні їхній сукупний обсяг склав $450 млн. Найкращий із них заробив $45 млн. У багатьох пішли місяці, щоб почати роботу», — заявив аналітик Bloomberg.

Згідно з наданими даними, більша частина угод припала на інвестиційні продукти GBTC від Grayscale, IBIT від BlackRock і FBTC від Fidelity. Лідером за чистим припливом коштів стала компанія BlackRock. Її фонд iShares Bitcoin Trust отримав близько $497 млн.

За загальним обсягом торгів лідирує ETF під тікером GBTC від компанії Grayscale — понад $5,1 млрд. Ерік Балчунас припустив, що з часом інвестиційний продукт BlackRock «обійде GBTC і стане королем ліквідності»:

LATEST: Day Three volume so far half a billion for the Newborn Nine which is healthy, about the same pattern dropoff rate as $BITO (which again was the most successful organic launch in ETF history). $IBIT keeping lead to be one most likely to overtake $GBTC as Liquidity King. pic.twitter.com/hoatfSmNpN — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 16, 2024

Капіталізація стейблкоїнів сягнула $133 мільярдів

16 січня 2024 року Коаліція токенізованих активів (TAC), до якої входять Aave, Centrifuge, Circle, Coinbase та інші компанії, представила перший річний звіт про стан RWA. Про це повідомляє Blockworks.

Експерти назвали стейблкоїни «променем надії» цього сегмента ринку. У звіті йдеться про те, що порівняно з венчурними фондами і деякими блокчейнами, централізовані емітенти «стабільних монет» — компанії Circle і Tether — показали стійкість на ведмежому ринку.

За даними DeFi Llama, загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів становить $133,8 млрд. При цьому домінування USDT на ринку перевищує 70%.

Активи із забезпеченням в інших валютах, крім долара, не набули широкого поширення. Згідно з наданими даними, загальна вартість стабільних монет із прив’язкою до євро становить близько $600 млн.