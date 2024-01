В Аргентині місцева влада зможе випускати власні криптоактиви: що нового на ринку

Криптовалютна біржа Binance розширила функціональність копітрейдингу для торгівлі ф’ючерсами у відповідь на «стійкий попит» з боку користувачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Продукт відмінно стартував: за перші три місяці середній щотижневий обсяг торгів перевищив $2 млрд. Це підкреслює високий попит на функції соціального трейдингу серед користувачів Binance», — йдеться в повідомленні.

Серед нових функцій:

Платформа підтримує понад 100 ф’ючерсних контрактів. Необхідна для початку копітрейдингу сума коштів починається від $10.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей публічно заявив, що не має наміру перешкоджати випуску криптоактивів на місцевому рівні. Водночас він розкритикував такий підхід, оскільки це, за словами політика, веде до дестабілізації економічної ситуації.

«Ті, хто отримуватимуть виплати у квазівалютах від безвідповідальних губернаторів, явно помітять втрату в доходах… Те, що в них не заберуть унаслідок коригування бюджету, забере інфляція цих квазівалют», — зазначив президент.

За словами Мілея, ринок сам визначить життєздатність таких активів. При цьому запроваджувати якісь «юридичні перешкоди» подібній практиці глава держави не планує.

Читайте також: Аргентина оголосила про девальвацію песо вдвічі

Денний обсяг торгів спотовими біткоїн-ETF за перші три дні наблизився до позначки в $10 млрд. Про це повідомив аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Він зазначив, що 16 січня денний обсяг торгів за спотовими біткоїн-ETF становив $1,8 млрд. За словами Балчунаса, він утричі перевищив обсяг торгів усіх 500 біржових інвестиційних фондів, запущених у 2023 році.

«Хочу пояснити, наскільки істотним є обсяг у $10 млрд за перші три дні. У 2023 році було запущено 500 ETF. Сьогодні їхній сукупний обсяг склав $450 млн. Найкращий із них заробив $45 млн. У багатьох пішли місяці, щоб почати роботу», — заявив аналітик Bloomberg.

Згідно з наданими даними, більша частина угод припала на інвестиційні продукти GBTC від Grayscale, IBIT від BlackRock і FBTC від Fidelity. Лідером за чистим припливом коштів стала компанія BlackRock. Її фонд iShares Bitcoin Trust отримав близько $497 млн.

За загальним обсягом торгів лідирує ETF під тікером GBTC від компанії Grayscale — понад $5,1 млрд. Ерік Балчунас припустив, що з часом інвестиційний продукт BlackRock «обійде GBTC і стане королем ліквідності»:

LATEST: Day Three volume so far half a billion for the Newborn Nine which is healthy, about the same pattern dropoff rate as $BITO (which again was the most successful organic launch in ETF history). $IBIT keeping lead to be one most likely to overtake $GBTC as Liquidity King. pic.twitter.com/hoatfSmNpN