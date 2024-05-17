Національний банк України встановив на 17 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,43 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.
17 травня 2024, 8:01
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 14 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 17 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,84 грн. Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.
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Джерело: Мінфін
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