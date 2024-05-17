Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 14 копійок

Національний банк України встановив на 17 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,43 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 17 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,84 грн. Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.