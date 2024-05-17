Сенат США підтримав відмову від директиви SEC, pump.fun постраждала від експлойту на $1,9 млн: що нового на ринку

Платформа pump.fun постраждала від експлойту на $1,9 мільйона

16 травня 2024 року платформа pump.fun, на якій користувачі можуть «миттєво» створити мемкоїн у мережі Solana, постраждала від експлойту на 12 300 SOL (приблизно $1,9 млн). Відомо, що за зломом стоїть колишній співробітник стартапу.

Команда проєкту заявила, що хакеру вдалося здійснити атаку з використанням миттєвих позик. У повідомленні сказано, що він скористався своїм «привілейованим становищем», щоб отримати доступ до виведення коштів.

У pump.fun додали, що смартконтракти платформи перебувають у безпеці і користувачі можуть запускати нові монети. Крім того, тепер протягом 7 днів торгова комісія становитиме 0%.

«Користувачі, які постраждали від інциденту, отримають 100% ліквідності, яка була у них раніше», — заявили у pump.fun.

Сенат США підтримав відмову від директиви SEC

Вчора, 16 травня, Сенат США ухвалив спільну резолюцію, що анулює Бюлетень обліку персоналу 121 (SAB 121) від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

«Приголомшливі 60 голосів „за“ в Сенаті надсилають чіткий сигнал, що обидві палати Конгресу, незважаючи на політичні розбіжності, явно не схвалюють це правило», — йдеться в повідомленні Blockchain Association.

Однак підтримане Сенатом і Палатою представників рішення може зіткнутися зі складнощами на більш високому рівні. 8 травня адміністрація Білого дому заявила про готовність президента Джо Байдена накласти вето на законопроєкт.

Радники глави держави наголосили, що скасування SAB 121 завадить SEC «захищати інвесторів на ринках криптовалют і забезпечувати безпеку всієї фінансової системи».

SAB 121 випустили у квітні 2022 року. Документ містить рекомендації щодо зберігання криптовалют. Зокрема, банки повинні відображати на своєму балансі криптовалюту клієнтів.

Tether уклала партнерство з TON і Oobit для проведення криптоплатежів

Компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — уклала угоду про партнерство з некомерційною організацією The Open Network Foundation (TON) і платіжним сервісом Oobit. Сторони працюватимуть над створенням комплексного рішення для криптовалютних платежів.

У повідомленні йдеться про те, що співпраця підтверджує прихильність Tether створенню фінансової системи за допомогою децентралізованих технологічних рішень, що розширює можливості користувачів у світі цифрових активів.

Раніше в рамках цієї ініціативи емітент додав підтримку USDT у мережі TON, щоб зробити процес переказу коштів швидшим, безпечнішим та економічно ефективнішим.

Згідно з пресрелізом, одним із ключових завдань Tether є розширення доступності долара США в усьому світі. Зазначається, що компанія продовжує лідирувати в перетворенні криптовалютного ландшафту і руйнуванні традиційної фінансової системи.

Генеральний директор Oobit Амрам Адар додав, що платіжний сервіс прагне розкрити весь потенціал цифрових активів. Угода про партнерство з Tether і TON спрямована на досягнення цієї та низки інших цілей, зазначив він.

Binance розробила алгоритм для фільтрації «спам-транзакцій»

Фахівці з кібербезпеки криптовалютної біржі Binance розробили алгоритм, який дає змогу визначити адреси, залучені до шахрайства зі «спам-транзакціями». Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на звіт компанії.

«Ми розробили унікальний метод виявлення заражених адрес, який допомагає нам попереджати користувачів перед тим, як вони відправлять кошти шахраям», — цитує видання заяву біржі.

Схема скаму полягає у надсиланні невеликої суми жертві з адреси, схожої, на ту, що вже використовується в гаманці, щоб транзакція зафіксувалася в історії. Зазвичай хакери повторюють кілька перших і останніх цифр, які й відображаються в більшості додатків. Розрахунок робиться на те, що користувач просто скопіює дані під час наступної операції, не звіряючи повністю.

Алгоритм Binance виявляє підроблені адреси, спочатку виявляючи підозрілі перекази на кшталт транзакцій з майже нульовою вартістю або з малоцінними токенами.

Потім інструмент зіставляє їх з адресами потенційних жертв і за часовими мітками, щоб знайти потенційну точку «отруєння».

Фейкові адреси реєструються в базі даних компанії HashDit, що спеціалізується на безпеці Web3. Криптосервіси на кшталт Trust Wallet використовують API фірми, щоб попереджати користувачів, якщо вони збираються переказати кошти на підроблену адресу.

За даними Binance, алгоритм уже допоміг виявити 13,4 млн випадків заражень гаманців у BNB Smart Chain і 1,68 млн — в Ethereum.