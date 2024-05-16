До закриття міжбанку курс долара знизився на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Євро впало на 26 копійок у купівлі та продажу.
16 травня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 16 травня: долар та євро різко пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 16 травня
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Закриття 16 травня
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Зміни
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39,49/39,52
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39,33/39,35
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16/17
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42,96/42,97
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42,70/42,71
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26/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,95 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 43,38 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,81−39,90, євро — 43,17−43,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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