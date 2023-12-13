Аргентина оголосила про девальвацію песо вдвічі

Влада Аргентини девальвує офіційний курс песо більш ніж удвічі — до 800 за $1, тоді як до девальвації за $1 за офіційним курсом давали близько 365 песо. Про це заявив у телезверненні міністр економіки Аргентини Луїс Капуто.

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Різка девальвація

За словами міністра, для боротьби з кризою влада країни також скоротить енергетичні субсидії, скасує тендери на громадські роботи і скоротить розмір уряду.

Зазначимо, що в Аргентині діють валютні обмеження, через що держава одночасно фіксує кілька курсів песо для різних категорій користувачів і між собою ці курси сильно відрізняються.

Звичайні аргентинці змінюють песо на валюту і назад за чорним (Blue) курсом, за долар на неофіційному валютному ринку дають зараз близько 1070 песо за долар. А на p2p-платформах за долар уже пропонують понад 1150 песо.

Капуто заявив, що девальвація буде болючою у короткостроковій перспективі, але вона необхідна для скорочення бюджетного дефіциту та зниження тризначної інфляції.

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«Мета полягає в тому, щоб просто уникнути катастрофи і повернути економіку в потрібне русло», — сказав міністр економіки.

Він додав, що країні необхідно вирішити проблему глибокого бюджетного дефіциту, який за його оцінками становить 5,5% ВВП.

Як вважає Капуто, Аргентина мала бюджетний дефіцит протягом 113 з останніх 123 років, це і стало причиною її економічних проблем.

Нагадаємо

В Аргентині річна інфляція становить 143%, четверо з десяти аргентинців живуть у злиднях, наводить цифри CNBC.

Країна також має бюджетний дефіцит, торговий дефіцит у розмірі $43 млрд., а також заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у розмірі $45 млрд.