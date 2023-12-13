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13 грудня 2023, 12:20

Аргентина оголосила про девальвацію песо вдвічі

Влада Аргентини девальвує офіційний курс песо більш ніж удвічі — до 800 за $1, тоді як до девальвації за $1 за офіційним курсом давали близько 365 песо. Про це заявив у телезверненні міністр економіки Аргентини Луїс Капуто.

Влада Аргентини девальвує офіційний курс песо більш ніж удвічі — до 800 за $1, тоді як до девальвації за $1 за офіційним курсом давали близько 365 песо.
Фото:depositphotos

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Різка девальвація

За словами міністра, для боротьби з кризою влада країни також скоротить енергетичні субсидії, скасує тендери на громадські роботи і скоротить розмір уряду.

Зазначимо, що в Аргентині діють валютні обмеження, через що держава одночасно фіксує кілька курсів песо для різних категорій користувачів і між собою ці курси сильно відрізняються.

Звичайні аргентинці змінюють песо на валюту і назад за чорним (Blue) курсом, за долар на неофіційному валютному ринку дають зараз близько 1070 песо за долар. А на p2p-платформах за долар уже пропонують понад 1150 песо.

Капуто заявив, що девальвація буде болючою у короткостроковій перспективі, але вона необхідна для скорочення бюджетного дефіциту та зниження тризначної інфляції.

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«Мета полягає в тому, щоб просто уникнути катастрофи і повернути економіку в потрібне русло», — сказав міністр економіки.

Він додав, що країні необхідно вирішити проблему глибокого бюджетного дефіциту, який за його оцінками становить 5,5% ВВП.

Як вважає Капуто, Аргентина мала бюджетний дефіцит протягом 113 з останніх 123 років, це і стало причиною її економічних проблем.

Нагадаємо

В Аргентині річна інфляція становить 143%, четверо з десяти аргентинців живуть у злиднях, наводить цифри CNBC.

Країна також має бюджетний дефіцит, торговий дефіцит у розмірі $43 млрд., а також заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у розмірі $45 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+31
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
13 грудня 2023, 12:39
#
Нас чекає теж саме, але не в таких суворих умовах, думаю десь до 50−60 буде досить щоб вирівняти баланс в країні…
+
0
Anton Chy
Anton Chy
13 грудня 2023, 12:56
#
На бутылочку будут сажать людей с курсом 60. Особенно пенсионерам будет тяжко. Хотя им и так тяжко.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
13 грудня 2023, 13:00
#
Почему с 2014 по 2015 (с 8 до 22 грн/$) никто не сел на бутылочку?
+
+14
Exba
Exba
13 грудня 2023, 13:44
#
Почему никто? Просто о таком в голос не говорят (
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 грудня 2023, 13:30
#
Баланс не вирывняєшь курсом, тільки реформи, а курвс то таке. У нас дуже погано з балансом, а по-друге зробишь 60 і країна виїде на заробітки і все
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