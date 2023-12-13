Влада Аргентини девальвує офіційний курс песо більш ніж удвічі — до 800 за $1, тоді як до девальвації за $1 за офіційним курсом давали близько 365 песо. Про це заявив у телезверненні міністр економіки Аргентини Луїс Капуто.
Аргентина оголосила про девальвацію песо вдвічі
Різка девальвація
За словами міністра, для боротьби з кризою влада країни також скоротить енергетичні субсидії, скасує тендери на громадські роботи і скоротить розмір уряду.
Зазначимо, що в Аргентині діють валютні обмеження, через що держава одночасно фіксує кілька курсів песо для різних категорій користувачів і між собою ці курси сильно відрізняються.
Звичайні аргентинці змінюють песо на валюту і назад за чорним (Blue) курсом, за долар на неофіційному валютному ринку дають зараз близько 1070 песо за долар. А на p2p-платформах за долар уже пропонують понад 1150 песо.
Капуто заявив, що девальвація буде болючою у короткостроковій перспективі, але вона необхідна для скорочення бюджетного дефіциту та зниження тризначної інфляції.
Читайте: Новий президент Аргентини вирішив перейти на долар та ліквідувати нацбанк
«Мета полягає в тому, щоб просто уникнути катастрофи і повернути економіку в потрібне русло», — сказав міністр економіки.
Він додав, що країні необхідно вирішити проблему глибокого бюджетного дефіциту, який за його оцінками становить 5,5% ВВП.
Як вважає Капуто, Аргентина мала бюджетний дефіцит протягом 113 з останніх 123 років, це і стало причиною її економічних проблем.
Нагадаємо
В Аргентині річна інфляція становить 143%, четверо з десяти аргентинців живуть у злиднях, наводить цифри CNBC.
Країна також має бюджетний дефіцит, торговий дефіцит у розмірі $43 млрд., а також заборгованість перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у розмірі $45 млрд.
Коментарі - 5