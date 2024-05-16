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16 травня 2024, 15:37

Естонія виставить на продаж безлюдний острів у Балтійському морі. Стартова ціна — 480 тис. євро

Естонія виставить на аукціон безлюдний острів Хіралайд у Балтійському морі з правом забудови за стартовою ціною 480 000 євро. Про це пише видання Postimees.

Естонія виставить на аукціон незаселений острів Хиралайд у Балтійському морі з правом забудови за стартовою ціною 480 000 євро.
Фото:360degrees.ee

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Що відомо

Йдеться про територію під назвою Hоralaid, де дозволено будинкове будівництво. Острів у Балтійському морі безлюдний. А аукціон, у ході якого можна буде зробити ставки, розпочнеться 20 травня.

Територія порівняно невелика — близько 20 гектарів. З плюсів — через невелику глибину навколо Hоralaid, дістатися до нього з сусідніх островів можна пішки.

Hоralaid, єдиний приватний морський острів із правами на забудову в країнах Балтії.

За словами експерта з нерухомості Тіна Тоомпарга, це унікальна нерухомість і остаточна ціна після аукціону може бути в рази вищою.

«Що робить острів особливим, так це право на забудову, яке не надається багатьом подібним об'єктам через природоохоронні умови», — сказав Томпарк.

Хто може взяти участь

За словами власника острова Мортена Аавіка, в аукціоні можуть брати участь усі особи, які відповідають встановленим законодавством вимогам, зокрема громадянам держав-учасниць Європейської економічної зони.

«В останні дні, наприклад, виріс інтерес латишів, тому що в Латвії взагалі немає островів, а це єдиний морський острів у країнах Балтії з дозволом на будівництво. Сподіваємося, що термін купівлі не стане для них перешкодою, оскільки аукціон починається вже в понеділок».

Аукціон закінчується вже наступної середи, 22 травня, але для підписання нотаріально завіреного договору купівлі-продажу та оплати у покупця є до 30 днів з моменту підтвердження результатів аукціону.

Інтерес до лоту висловили потенційні покупці з Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії та Нідерландів.

Джерело: Мінфін
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