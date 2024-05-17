Курс валют на 17 травня: долар та євро дешевшають

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,70 грн, а продають за 43,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,80−39,90, євро — 43,15−43,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,33−39,35 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,73−42,73 грн/євро.

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