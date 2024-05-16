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16 травня 2024, 14:52

Mastercard запускає сервіс «Гнучка оплата». Як працюватиме сервіс

Компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс — «Гнучка оплата», що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс — «Гнучка оплата», що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки.
Фото:depositphotos

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Що відомо про сервіс

Якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб — іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Новий сервіс надасть користувачам більше можливостей у виборі методів оплати та забезпечить максимальну зручність у їх поєднанні для здійснення успішних покупок.

Де доступний

Сервіс «Гнучка оплата» вже доступний у мережах АЗК OKKO та WOG.

Крім того, картодержателі можуть скористатися новим функціоналом при здійсненні грошових переказів з картки на картку на сайті iPay.ua. Перелік партнерів сервісу поступово розширюватиметься.

Як працює послуга «Гнучка оплата»

  • Користувач оплачує покупку у мережі партнерів, де доступна послуга, карткоюMastercard.

  • Якщо баланс на картці менший за суму покупки й банк, який випустив картку, підтверджує можливість використання сервісу «Гнучка оплата», покупець отримує відповідне SMS-повідомлення або сповіщення у мобільному застосунку із зазначенням схваленої суми.

  • Касир інформує покупця про можливість скористатися послугою «Гнучка оплата» та пропонує доплатити залишок іншим способом.

  • Покупець доплачує різницю обраним способом — іншою карткою будь-якого банку різних платіжних систем або готівкою.

Якщо покупець не бажає доплачувати залишок суми, він може завершити покупку на фактично підтверджену банком суму, обмежившись лише частиною товару або скасувати операцію.

Які банки залучені

Наразі сервіс «Гнучка оплата» доступний для картодержателів Mastercard таких банків: Банк Восток, Банк Південний, Глобус Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, UnexBank, RwSbank, і їхня кількість збільшуватиметься. При цьому банк-емітент залишає за собою право приймати рішення щодо використання сервісу «Гнучка оплата».

Технічно сервіс «Гнучка оплата» вже підтримується на POS-терміналах Ощадбанку та Райффайзен Банку у мережах WOG та OKKO відповідно, а також технічну інтеграцію сервісу реалізовано на терміналах Банку Південний.

Джерело: Мінфін
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