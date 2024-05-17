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17 травня 2024, 20:00

Головне за тиждень: ЄС остаточно затвердив допомогу Україні на 50 млрд євро та «торговий безвіз»

ЄС остаточно затвердив план для України на отримання 50 млрд євро

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цьогоріч в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

ЄС остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Європейська Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Україною з посиленими захисними заходами для європейських фермерів. Угода передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року.

Держборг подешевшав у 1,4 раза з 2022 року

З 2022 року і станом на кінець березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%. Водночас середньозважена строковість держборгу збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 року до 10,04 років.

Сповільнення зростання ВВП та зниження інфляції. Єврокомісія дала прогноз щодо економіки України на 2024 рік

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році. Згідно із прогнозом, економіка України продовжує боротися з наслідками вторгнення росії. Після стійкості економіки у 2023 році, зростання сповільниться у 2024-му через «слабкі настрої, нові руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії та брак робочої сили».

Прибутки банків зросли на 19%: хто у лідерах

У першому кварталі року банки, які працюють в Україні збільшили свої прибутки на 19%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Банкіри очікують на послаблення гривні на тлі валютної лібералізації

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Голова НБУ просить іноземні банки активно кредитувати відновлення української енергетики

Андрій Пишний звернувся до представництв іноземних банків, які працюють в Україні, активно кредитувати відновлення енергетичних потужностей.

ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у цьому році

Очікується, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році. Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Джерело: Мінфін
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