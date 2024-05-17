До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 17 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
17 травня 2024, 17:21
Курс валют на вечір 17 травня: долар та євро на міжбанку пішли угору
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Відкриття 17 травня
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Закриття 17 травня
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Зміни
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39,33/39,35
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39,52/39,54
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19/19
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42,73/42,73
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42,90/42,91
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17/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 43,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,90−40,00, євро — 43,25−43,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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