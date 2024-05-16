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16 травня 2024, 16:16

Пишний: НБУ працює над наступним етапом пом’якшення валютних обмежень

Нацбанк працює над наступним пакетом пом’якшень валютних обмежень. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Нацбанк працює над наступним пакетом пом’якшень валютних обмежень.
Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Що відомо

Пишний зазначив, що в рамках прийнятого пакету послаблення валютних обмежень НБУ повністю зняв обмеження на імпорт послуг. Це був один з найчастіших запитів бізнесу. На другому місці у бізнесу була потреба у репатріації дивідендів.

Останній пакет послаблення валютних обмежень також передбачає щомісячний ліміт для репатріації «нових» дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті та щоквартальний ліміт у 1 млн євро для обслуговування прострочення за «старими» боргами.

Читайте: НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

«Ми розуміємо, що „старі“ борги — це виклик для підприємств. Проте валютний ресурс країни є обмеженим, а тому ми поки що не можемо дати змогу бізнесу і обслуговувати, і погашати такі кредити без обмежень», — наголосив Пишний.

Він розповів, що НБУ отримав низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, однак Нацбанк поки не вбачає достатніх підстав для цього. Також голова додав, що важливою передумовою валютної лібералізації є продовження зовнішнього фінансування.

«Ми вже працюємо над наступним пакетом пом'якшення валютних обмежень. Важливо, що наші рішення повністю відповідають задекларованій нами Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Ми прозорі та послідовні в своїх діях. Та хочемо відповідних дій з боку бізнесу», — підкреслив Пишний.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 травня 2024, 16:40
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Люди которым нужно чтоб их деньги оказались за границей никто не помешает . +4−8% . но это помогает криминалу получать эти проценты .
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