Обмеження НБУ на перекази зі криптовалютних рахунків продовжують діяти: як вивести USDT на карту в Україні

Стейблкоїн USDT (Tether) стабільно посідає третє місце серед найпопулярніших криптовалют світу. А в останні роки в Україні набув особливої популярності завдяки можливості за його допомогою швидко переказати гроші із мінімальними комісіями. Як вивести USDT на карту в Україні, розповідає «Мінфін».

Стейблкоїн — це криптовалюта, яка прив'язана до іншого активу і повторює його ціну. Наприклад, USDT прив'язаний до американського долару і майже повністю відображає його ціну — у момент написання статті оцінювався у $1,0005.

Після початку повномасштабної війни стейблкоїн почав активніше застосовуватись як засіб збереження коштів як від знецінення, так і від фізичного знищення. Головною ж його перевагою в умовах запроваджених валютних обмежень стала можливість вільних переказів, у тому числі за кордон.

До того ж, криптовалютні перекази проходять значно швидше, ніж у фіатних валютах, а завдяки низькій волатильності USDT можна не хвилюватися, що переказані, скажімо, $1 тис на другий день перетворяться на $900, як могло б статися з нестабільними криптовалютами.

Недоліком використання USDT стали обмеження, які ввів Нацбанк на перекази з криптовалютних рахунків на картки українських банків. Причиною стала боротьба з виведенням коштів бетінговими компаніями. Постраждав і криптовалютний сектор, оскільки використовував подібні шлюзи. Як наслідок ключові криптобіржі все ще не можуть забезпечити виведення Tether у гривню.

Альтернативний шлях виведення

Незважаючи на обмеження в роботі криптобірж, залишаються деякі компанії, які забезпечують виведення USDT.

Зокрема, така можливість є в сервісі обміну криптовалют Bulldog.exchange. Сайт компанії влаштований максимально просто, а тому розібратись в ньому вдасться практично відразу. Для виведення коштів слід обрати актив, який клієнт хоче віддати, а в сусідньому вікні вказати спосіб обміну чи виведення.

Наприклад, якщо ви маєте USDT і хочете забрати гривню — обираєте картку українського банку. Для зручності клієнт може відразу вказати свій банк, наприклад Приват, monobank, Ощад, Райффайзен, Укрсиб тощо. Навіть якщо вашого банку немає у переліку запропонованих на сайті, є можливість просто ввести номер своєї картки і провести операцію.

Перш, ніж вивести кошти, клієнт вказує суму, яку планує продати і відразу бачить курс, за яким відбудеться операція та суму, яку отримає на свою картку. Тому завжди можна перевірити курс на інших сервісах, та переконатися, чи він влаштовує.

Важливо, що додаткових комісій Bulldog.exchange не стягує, а тому та сума, яка відображається під час виведення на банківський рахунок, і прийде на картку. Звісно, слід враховувати, що сам банк за умовами обслуговування може стягувати певну комісію з усіх переказів, а на це жоден обмінник, звісно не впливає.

За бажанням USDT можна обміняти також на готівку (зокрема, гривню, долари чи євро). Відділення сервісу є в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та ряді інших обласних центрах України і найбільших містах Польщі. Також обмінник дозволяє вивести крипту на валютну картку.

Важливо, що через обмінник криптовалют виведення USDT відбувається без проходження верифікації. Також на Bulldog.exchange можна не лише продати стейблкоїни, але й придбати їх, а за бажанням розмістити на депозиті та отримувати відсотки. Операції відбуваються швидко, орієнтовно до 10 хвилин.

На відміну від багатьох міжнародних криптообмінників Bulldog.exchange має україномовну службу підтримки. А тому, можна швидко уточнити інформацію чи вирішити питання.