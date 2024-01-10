OnePrice відкриє в Україні перший продуктовий магазин у форматі «жорсткого дискаунтера»

Перший продуктовий дискаунтер мережі OnePrice почне роботу у Вінниці 11 вересня, повідомив Forbes власник OnePrice Леван Паікідзе. Також ритейлер відкрив 16-й магазин у Грузії, у планах — ще 50 на цей рік.

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Що відомо

Відкриття першого OnePrice Club у форматі hard-discounter відбудеться у Вінниці на вул. Хмельницьке шосе 145 Б.

«Основний асортимент магазину — продукти харчування та товари повсякденного вжитку високої якості за найнижчими цінами», — зазначив власник OnePrice Леван Паікідзе. За його словами, ця ніша в Україні тільки розвивається.

Мережа OnePrice налічує 77 магазинів в Україні у форматі dollar store. Також компанія відкрила свій 16-й магазин у Грузії.

«Перший ми запустили менше ніж рік назад — 13 січня 2023 року, і за цей рік з нуля вибудували компанію, яка закохала у себе грузинського споживача», — говорить Паікідзе.

Міжнародне масштабування OnePrice почав саме з Грузії з-за відсутності великої кількості конкурентних гравців, зазначив власник OnePrice. 70% товарів — це власний імпорт, доля якого постійно зростає, водночас інші 30% — місцеві постачальники, а також постачальники з України.

Грузинські магазини OnePrice працюють в Тбілісі, Кутаїсі, Горі, Руставі. «На цей рік заплановано відкриття 50 магазинів на території Грузії», — зазначив Паікідзе.