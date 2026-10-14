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14 жовтня 2026, 19:45

Мільярдні збитки АТБ через російські удари: чи буде дефіцит продуктів

Російські удари по складах АТБ-маркет завдали компанії мільярдних збитків і призвели до втрати частини товарів. Постачання до магазинів затримується через ускладнену логістику, однак у компанії запевняють, що дефіциту продуктів наразі немає. Про це NV Бізнес повідомила пресслужба АТБ-маркет.

Російські удари по складах АТБ-маркет завдали компанії мільярдних збитків і призвели до втрати частини товарів.
Склади АТБ атакували росіяни. Компанія повідомила про втрати та затримки поставок. ФОТО: ДСНС
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Остаточну суму збитків ще підраховують.

«Співробітники не постраждали — згідно з інструкціями у тривогу всі припиняють роботу та йдуть у мобільні укриття», — повідомили в компанії.

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Які фінансові показники має АТБ

АТБ-маркет — найбільший український ритейлер за оборотом і кількістю магазинів. За підсумками 2025 року оборот компанії зріс на 18,4% — до 247,3 млрд грн, а прибуток збільшився на 10,5% — до 3,4 млрд грн. Про це NV Бізнес писав у березні 2026 року.

На початку 2026 року мережа налічувала 1319 магазинів в Україні. У 2025 році компанія відкрила 67 нових торговельних точок і капітально модернізувала ще сім. Два магазини повністю відновили після російських обстрілів.

Попри втрату частини товарів і затримки з доставкою після російських атак, АТБ-маркет наразі не повідомляє про дефіцит продуктів у своїх магазинах.

Нагадаємо, 28 серпня мережа супермаркетів «АТБ» запровадила обмеження на придбання окремих продуктів — не більш як 6 одиниць або упаковок в одні руки. Ліміт поширювався на соціально значущі товари, зокрема яйця, крупи та олію. У компанії пояснили, що так намагаються запобігти масовим закупівлям для подальшого перепродажу.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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