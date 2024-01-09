У Bloomberg назвали компанії, за котируванням акцій яких варто стежити у 2024 році

Аналітики Bloomberg назвали 50 світових компаній, за котируванням акцій яких варто стежити у цьому році. У своєму виборі видання орієнтувалося на події, які визначають зміни в компаніях, такі як продаж або купівля активів, зміна керівництва, а також плани з виведення на ринок нових продуктів і послуг. «Мінфін» публікує деякі з них.

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A-Living

Звертаючи увагу на проблеми на ринку нерухомості в Китаї, аналітики відзначили китайську компанію A-Living із ринковою капіталізацією в $0,6 млрд, яка управляє нерухомістю для девелопера Agile.

«Зменшення обсягів будівництва в Китаї може призвести до скорочення доходів, що може спричинити недоотримання компанією консенсус-прогнозу чистого прибутку приблизно на 10%», — пише Bloomberg.

При цьому агентство очікує, що продажі компанії цьогоріч сягнуть $2,2 млрд, а доходи зростуть на 7%.

Adobe

Також у переліку — техногігант Adobe із ринковою оцінкою в $275 млрд, якому агентство прогнозує додатково $1 млрд прибутку протягом наступних 2 років завдяки новим функціям ШІ у таких програмах, як Photoshop, Illustrator і Premiere Pro.

Аналітики прогнозують, що доходи компанії у 2024 році зростуть на 12%.

Alphabet

З розвитком штучного інтелекту (ШІ) Bloomberg прогнозує зростання доходів на 11% для материнської компанії Google — Alphabet.

«Запуск чат-бота на основі ШІ Bard збільшує обсяги реклами, пов'язаної з пошуком, а в найближчій перспективі ШІ сприятиме значному зростанню хмарних обчислень. Крім цього, росте кількість підписок на лігу NFL в YouTube, а скорочення штату скоротить фіксовані витрати більш ніж на $3 млрд», — зазначає агентство.

Amazon

За прогнозами Bloomberg, хоча Amazon відома насамперед завдяки своєму маркетплейсу, найбільше зростання Amazon цьогоріч припаде на хмарні обчислення та рекламу.

Зокрема, очікується, що доходи від хмарних технологій зростуть майже на 20%, що значно перевищує консенсус-прогноз, завдяки впровадженню ШІ та відновленню корпоративних ІТ-витрат.

А значне зростання роздрібних продажів у сфері електронної комерції має сприяти збільшенню доходів від цифрової реклами, що дозволить цьому сегменту перевищити оцінку в $55 млрд.

MediaTek

Зростаючий попит на смартфони та зростання додатків штучного інтелекту для мобільних і домашніх пристроїв свідчать про потенційне зростання прибутків для найбільшого в Азії виробника мікросхем.

Зазначається, що процесори Dimensity від MediaTek здобудуть частку ринку смартфонів преміум-класу порівняно з конкуруючими продуктами від Qualcomm, а партнерство з Meta та Nvidia відкриє можливості на ринках альтернативної/віртуальної реальності, ПК та автомобілів.

Аналітики очікують, що у 2024 році доходи компанії зростуть на 20%.

Anta Sports

У контексті проведення у 2024 році Літніх Олімпійських ігор у Парижі агентство радить звернути увагу на китайського виробника спортивного обладнання та одягу Anta Sports (очікується зростання доходів на 15%). Ще одним каталізатором зростання має стати можливий вихід на біржу дочірньої компанії — Amer Sports.

Aston Martin

Серед автовиробників Bloomberg відзначає виробника люксових спорткарів Aston Martin (очікується зростання доходів на 19%, а продажі очікуються на рівні $2,5 млрд).

Три нові спортивні автомобілі — Vantage 12, Valkyrie та DB12 — разом зі збільшенням продажів позашляховиків та успіхом на перегонах Формули-1 можуть вивести компанію на рівень прибутковості, небачений з моменту виходу на біржу у 2018 році.

Аналітики очікують, що цього року маржа операційного прибутку Aston Martin становитиме 25%, а до 2026−27 року зросте до 30%.

BYD

Стабільне зростання продажів (до $109 млрд) і, таким чином, ріст доходів на 28%, прогнозують китайському автовиробнику BYD, який за обсягами продажів електромобілів обганяє Tesla.

«Нові джерела доходу в поєднанні з масштабом і вертикальною інтеграцією BYD в галузі акумуляторів і напівпровідників допоможуть компанії зберегти маржу прибутку на електромобілі, незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку китайських і європейських конкурентів», — прогнозує Bloomberg.

Novo Nordisk

Оскільки США та ЄС готові схвалити таблетки для схуднення Wegovy, фармацевтичний гігант Novo Nordisk знаходиться на шляху до різкого розширення продажу свого нового препарату. Варто зазначити, що данська компанія також являється розробником нашумілого препарату Ozempic.

Очікується, що доходи Novo Nordisk зростуть на 22%.

Eli Lilly

Цьогоріч має вийти препарат для схуднення Zepbound від американської компанії Eli Lilly.

«З огляду на кращі дані щодо його ефективності та нижчу ціну, його впровадження має випереджати розгортання препарату Wegovy від Novo Nordisk», — пише Bloomberg.

Аналітики очікують, що доходи Eli Lilly у 2024 році зростуть на 16%.

First Solar

У сфері енергетики чи не найбільший ріст доходів (на 31%) прогнозується для виробника сонячних панелей First Solar.

Galaxy Entertainment

А у галузі азартних ігор найбільше зростання (на 29%) прогнозують китайській Galaxy Entertainment, яка володіє готелями та казино в Макао.

«Після розширення свого мегакурорту у Макао Galaxy планує збільшити свою частку на ринку азартних ігор міста до 21% у 2024 році в порівнянні з 19% минулого року. Розширений об'єкт, включаючи нові готелі від Raffles і Andaz, які можуть залучити більш заможних гравців і молодих туристів, допоможе компанії збільшити дохід від грального бізнесу в цьому році на 36% в порівнянні з 22%, які прогнозуються в цілому по галузі», — пише Bloomberg.