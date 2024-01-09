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9 січня 2024, 14:02

Бізнес торік отримав 181 млн грн за працевлаштування ВПО

У 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

У 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

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Виплати бізнесу

«Понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації», — повідомила Бережна.

Вона зауважила, що цього року підвищено розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців — з 1 січня її розмір збільшено до 7 100 грн на місяць, а з квітня — до 8 тис. грн. Окрім того, збільшено тривалість виплати компенсації — з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію 6 місяців.

Нагадаємо

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року.

За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 1.01.2024 — 7100 грн) впродовж 3 місяців, за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.

Джерело: Мінфін
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