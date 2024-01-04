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За словами Железняка, гральний бізнес сплатив 10,4 мільярда гривень податків за 2023 рік. В грудні бюджет отримав 800 млн грн.

Депутат зазначає, що загальна сума є в 51 раз більшою, ніж у 2021-му. А також у 14 разів більше ніж в 2022 році.

Нагадаємо

За весь 2022 рік бюджет отримав лише 730 млн грн.

За оцінками Національного банку, місячний обіг грального бізнесу в Україні складає 12−15 млрд гривень.