Мінфін підбив підсумки року: дефіцит держбюджету зріс у півтора раза до 1,3 трильйона

За підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки держбюджету становили понад 4 трильйони гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Підсумки року

Зокрема, до загального фонду державного бюджету у 2023 році надійшло понад 1,66 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів. Водночас видатки загального фонду становили 3,03 трлн грн.

При цьому важливим джерелом доходів державного бюджету торік стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.

У підсумку за 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023 рік дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн грн, або 73,7% від запланованих на цей період.

Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 552,6 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 164,1 млрд грн ($3,68 млрд та 735,8 млн євро). Водночас за рахунок випуску військових ОВДП залучено 281,8 млрд гривень.

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Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн грн (або $30,9 млрд), у тому числі 714,9 млрд грн (18 млрд євро) від ЄС та 164 млрд грн (3,3 млрд СПЗ) — від МВФ.

Водночас платежі з погашення державного боргу у 2023 році становили 436,5 млрд грн (95,8% плану), платежі з обслуговування — 247,4 млрд грн (93,3% плану).

Крім того, 478,1 млрд грн у минулому році надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у вигляді ЄСВ, в тому числі 53,1 млрд грн — у грудні.

Нагадаємо, що держбюджет України у 2022 році було виконано з дефіцитом 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд — 909,5 млрд грн.