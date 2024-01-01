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1 січня 2024, 15:50

McDonald's відкрила ще один ресторан у Києві

McDonald's 31 грудня відкрила новий ресторан у Києві на бульварі Миколи Міхновського, 33А на транспортній розв'язці біля мосту Патона. Про це повідомляє пресслужба компанії.

McDonald's 31 грудня відкрила новий ресторан у Києві на бульварі Миколи Міхновського, 33А на транспортній розв'язці біля мосту Патона.

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У мережі зазначили, що новий ресторан площею 444 м² розміщує 84 гостя у залі та 36 на терасі.

«У цьому McDonald's уперше в Україні втілений особливий дизайн, що завдяки круглим формам символізує інклюзивність, створює відчуття єдності та запрошує до спілкування, адже нині зв’язок між людьми як ніколи важливий», — кажуть у McDonald's.

У закладі розмістили 10 терміналів самообслуговування. Ресторан і доставка McDonald's працюватимуть з 07:00 до 22:00, а McDrive — 07:00 до 23:00.

Це вже 101-й ресторан мережі, що працює в Україні.

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Джерело: Мінфін
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