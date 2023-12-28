«Страхування працівників — це необхідність»- Михайло Назарчук, СК VUSO

Добровільне медичне страхування персоналу — тренд, який простежується серед українських роботодавців. До нас він прийшов із західних країн, де медичне страхування є обов’язковим. Там опція медичного захисту працівників є загальноприйнятою нормою, яка обов’язково передбачена у соцпакеті персоналу. Наповнення страхових програм може змінюватись залежно від посади, сфери діяльності, середнього віку працівників та територіального розміщення підприємства.

Трендсетерами в Україні у напрямку ДМС стали закордонні компанії, які перенесли традиції материнських структур. Згодом це підхопили представники бізнесу вітчизняного сегмента.

Впровадження політики захисту здоров’я працівників говорить про високий рівень соціальної відповідальності керівництва компаній. Така інвестиція згодом компенсується підвищенням продуктивності та лояльності найманих робітників. Про переваги добровільного медичного страхування працівників, його вплив на загальну якість здоров’я громадян та роботу в умовах війни розповів Голова Наглядової ради СК «VUSO» Михайло Назарчук.

Чим зумовлений попит на медичне страхування?

Попит на такий вид страхування збільшився ще в період пандемії коронавірусу. Ця тенденція збереглася і з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це зумовлено поступовим виснаженням колективного здоров’я внаслідок негативного впливу хвороб та загального погіршення психоемоційного стану населення. Ігнорування цих обставин може призвести до низки негативних наслідків, зокрема високих витрат на лікування, зниження продуктивності та професійної мотивації співробітників.

Корпоративне медичне страхування — це вже необхідність та індикатор відповідальності бізнесу, а не просто перевага на ринку праці. Передусім йдеться про соціальний захист людей, які працюють у компаніях. Зараз відповідальність працедавця вийшла на інший рівень. Керівництво зобов’язане потурбуватися про додаткове забезпечення належних умов роботи персоналу: безплатного трансферу, покриття вартості програм з підвищення кваліфікації, мотиваційна робота та медичне страхування. Опція медичного захисту у цьому переліку має чи не найбільше значення для робочих процесів, тому не варто ігнорувати її у соцпакеті працівників. Вона не є обов’язковою, однак з часом таке рішення покаже позитивні наслідки. Для закордонного бізнесу це вже є нормою, в Україні — лише набирає обертів.

Страхова компанія VUSO має успішний багаторічний досвід роботи у B2B сегменті, зокрема й у ДМС. Ми співпрацюємо з найбільшими українськими компаніями і поступово нарощуємо кількість застрахованих осіб. Станом на 1 грудня 2023 року загальна кількість людей, яких VUSO обслуговує за ДМС у корпоративному сегменті, становить понад 110 тис. Приріст кількості застрахованих осіб по ДМС у 2023 році складає майже 90%.

Чи часто громадяни звертаються до лікарів?

Ні. Частково це зумовлено вартістю лікування. Тут варто констатувати факт — хворіти в Україні дорого, особливо в умовах війни. У зв’язку з тим, що люди відтягують з лікуванням до останнього, цінник на нього росте і оплачувати його власними силами важко. Через це також виникають затяжні «лікарняні», що, безумовно, має негативні наслідки для працедавців.

Статистика свідчить про те, що лише 4 з 10 осіб проходять щорічний медичний огляд. Однак це не означає, що українці — здорова нація. 50% громадян звертаються до фахівців лише у випадку, коли захворювання почне приносити сильний дискомфорт у життя. Менш як 10% українців мають медичне страхування з місця роботи.

Порівняймо ці цифри із показниками США. Середньостатистичний американець ходить до лікаря в середньому 4 рази на рік. У 2022 році 54% громадян були забезпечені страховкою від роботодавця. Можна припустити, що корпоративне страхування дало можливість людям уважніше стежити за своїм здоров’ям, адже медична допомога стала в рази доступнішою.

Як змінилася якість здоров’я українців з початку повномасштабного вторгнення?

Якщо порівнювати листопад 2021 року та листопад 2023 року, то кількість застрахованих збільшилася в 5 разів, а кількість страхових випадків стала більша в 10 разів — 2 983 звернень в листопаді 2021 року проти 29 060 запитів у листопаді 2023 року.

Тобто, можна сказати, що частота звернень у довоєнному періоді в пропорційному перерахунку на кількість застрахованих була вдвічі менша.

Кількість звернень застрахованих до медичного контакт-центру VUSO в 4 кв. 2023 р. складає в середньому 2 800 на день, які своєю чергою генерують в середньому організацію 4 500 послуг на день.

Переважна кількість звернень припадає, зазвичай, на послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги (консультації лікарів, діагностичні послуги, забезпечення медикаментами), але ми спостерігаємо поступове зростання звернень по проф. оглядах та додаткових послугах: лікувально-профілактичні масажі, фізіотерапія тощо.

Це пов’язано в першу чергу зі зміною структури захворюваності. Якщо раніше переважною групою захворювань були захворювання органів дихання, то зараз на перший план виходять захворювання нервової системи, кістково-м'язової системи та органів травлення, що, на нашу думку, безпосередньо пов’язано із хронічним стресом, в якому перебувають наші громадяни через війну. Також спостерігаємо збільшення кількості та обсягів витрат по випадках критичних захворювань, зокрема йдеться про доброякісні та злоякісні новоутворення, хвороби органів серцево-судинної системи тощо.

Загалом, за 11 місяців 2023 року компанія виплатила клієнтам 225 млн грн.

Як війна вплинула на потреби людей стосовно медичного забезпечення?

Страховики пропонують різний список опцій та ризиків у своїх страхових програмах. VUSO формує свої пропозиції, ґрунтуючись на запитах клієнтів. Можна стверджувати, що цей перелік поступово розширюється.

Після початку повномасштабного вторгнення почали проговорюватись нові специфічні потреби, зокрема роботодавці говорять про необхідність покриття психологічної допомоги та воєнних ризиків для цивільного населення.

До класичного наповнення програм страхування також часто просять додати діагностику критичних хвороб.

Зараз стало помітно, що керівництво багатьох компаній має прогресивний підхід до питання захисту здоров’я працівників: вони наголошують на необхідності організації профілактичних лекцій. Вони спонукають людей бути уважнішими до проблем з організмом, проходити медогляд чи звертатися до лікаря при перших ознаках хвороби.

Це дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях і своєчасно почати лікування.

Чи відобразилося повномасштабне вторгнення на якості сервісу?

Для компанії VUSO, як і для всіх страховиків, війна стала величезним викликом. Навіть 24 лютого 2022 року фахівці нашого контакт-центру попри все надавали необхідну допомогу. Медичний асистанс працює цілодобово і так було навіть в період зимових блекаутів 2023 року, адже в компанії працюють оператори з-за кордону. Це дало можливість безперервно продовжувати роботу. Швидкість організації медичних послуг та медикаментів в таких умовах — до 1 години, при цьому 40% цих задач закривається у термін до 30 хвилин.

Можна стверджувати, що VUSO успішно впоралася з усіма викликами, які з’явились через воєнні дії в Україні. Ми щодня надаємо необхідну допомогу нашим громадянам і доброчесно виконуємо перед ними всі зобов’язання, всупереч обставинам, в яких сьогодні живемо.

Довідка. СК VUSO — компанія з українським капіталом, яка була створена у 2001 році. За період своєї діяльності страховик зарекомендував себе як надійного гравця на ринку страхування, про що говорить чинний рейтинг фінансової стійкості uaAA, присвоєний рейтинговим агентством «Стандарт-Рейтинг». ВУСО спеціалізується

на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб.

СК «ВУСО» у своїй роботі повністю дотримується вимог чинного законодавства. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування. Для зручності клієнтів працюють 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів у всіх регіонах нашої країни. VUSO є повним

членом Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), Київської Торгово-Промислової палати, Національної асоціації страховиків України та Ядерного страхового пулу України. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ «СК «ВУСО» «.

«VUSO» — сучасний страховик із ефективними та якісними продуктовими рішеннями. Вже багато років поспіль компанія посідає лідерські позиції у напрямку інтернет-страхування, зокрема саме СК «VUSO» першою запровадила систему продажів електронних полісів, що дозволяє оформити страховку не виходячи з дому. Одна з найсильніших сторін ВУСО — швидке та якісне формування IT-

рішень завдяки наявності inhouse-розробки, яку провадять висококваліфіковані фахівці компанії.