PEPE продовжує зростання на тлі загального зниження на ринку мемкоїнів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 травня 2024, 18:15

PEPE продовжує зростання на тлі загального зниження на ринку мемкоїнів

Протягом другого тижня криптоспільнота обговорює Pepe — одну з найпопулярніших мемних монет на ринку. Ажіотаж навколо активу з'явився через його подорожчання на 50 % і прогнози про досягнення нового історичного максимуму в $0,00001. Чи дістанеться токен до цієї позначки — залежить від «китів», оскільки їм належить більша частина монет в обігу.

Наразі великі інвестори купили понад 4 трлн токенів PEPE, а це означає, що цінність активу здатна зрости. Це особливо важливо на тлі невеликої корекції в 5,51 %, яку зараз переживає ніша мемкоїнів.

Ринок мемкоїнів проходить корекцію

Згідно з даними на CoinMarketCap, за останні 24 години обсяг торгів з мемними криптовалютами знизився на 8,2 %. Однак експерти майже одноголосно вважають цей період одним із найбільш придатних для інвестицій. Вони припускають, що на тлі запуску ф'ючерсів на PEPE варто купувати саме мемкоїни. Усе тому, що ця ініціатива підняла цінність згаданого активу і готова призвести до подорожчання інших токенів.

Як перспективні варіанти для купівлі криптоентузіасти на сьогодні розглядають дві монети. Перша з них — Dogeverse — є першим в індустрії мемкоїном, який об'єднує 6 блокчейнів одночасно. Він перебуває на 15 етапі попереднього продажу з 16 і зараз коштує $0,000304. На фіналі ICO актив подорожчає до $0,000305.

З ключових особливостей проєкту одразу слід звернути увагу на його універсальність. Завдяки роботі на базі Ethereum, ним можна скористатися в кількох мережах. Наприклад, в Avalanche, Ethereum, Solana, Base, Polygon, BNB Smart Chain.

Інтеграція в ці мережі дає змогу інвесторам без проблем перемикатися з одного блокчейну на інший і здійснювати операції в найбільш зручній екосистемі. Плюс, варто згадати, що з огляду на таку багатофункціональність знижуються витрати на газ. Отже, $DOGEVERSE дає змогу формувати безпечне й екологічне середовище для роботи.

Також у разі підключення гаманців Best Wallet, MetaMask або Coinbase користувачі можуть заробляти на стейкінгу. Блокуючи куплені на пресейлі токени $DOGEVERSE вони підвищують свою річну відсоткову прибутковість на 90 %.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ DOGEVERSE

Другий проєкт, який здатний принести істотний дохід, — це WienerAI. Він зараз доступний на попередньому продажі за $0,000702 за штуку. Новий актив має великий попит — про це свідчить сума інвестицій у розмірі $591 тис.

Попри те, що реальної корисності у монети поки що немає, вона все одно приваблює покупців. Сьогодні в стейкінгу перебувають токени на суму $730 млн, а винагорода становить 1,417 % на рік.

Токеноміка WienerAI має такий вигляд: 30 % активів буде розпродано на пресейлі, 20 % виплатять як нагороду за стейкінг. Ще 20 % підуть на заохочення ком'юніті, а 10% — на забезпечення ліквідності на DEX/CEX. Решту 20 % команда спрямує на маркетингові потреби.

Придбати $WAI можна за допомогою віджета на головному сайті проєкту за допомогою ETH, USDT або банківської картки.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ WIENERAI

Висновок

Попри те, що наразі ніша мемних токенів проходить через корекцію, ситуація в майбутньому здатна змінитися. Це вже можна відзначити за подорожчанням Pepe — до $0,000006972. Також експерти звертають увагу, що й інший мемкоїн — Dogecoin20 — виріс на 101 % за перші кілька годин після виходу на Uniswap. Це дає підстави вважати, що у нових активів є шанс на стрімке зростання в майбутньому.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами