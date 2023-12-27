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27 грудня 2023, 18:44

Розмір податків та ЄСВ: що зміниться для ФОП у 2024 році

Державна податкова служба роз’яснила для фізичних осіб — платників єдиного податку першої-третьої груп, як з 2024 року зміняться розміри податків та дозволені обсяги доходів, а також — кого зачеплять планові перевірки платників податків. Про це пише AIN.UA.

Державна податкова служба роз’яснила для фізичних осіб — платників єдиного податку першої-третьої груп, як з 2024 року зміняться розміри податків та дозволені обсяги доходів, а також — кого зачеплять планові перевірки платників податків.
Фото: depositphotos

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Що зміниться

З наступного року в Україні змінюється сума мінімальної заробітної плати: з 1 січня вона становитиме 7100 грн, а з 1 квітня — 8000 грн.

До неї зокрема прив’язаний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тому з 1 січня наступного року мінімальна сума ЄСВ для відрахувань підприємцями зросте до 1562 грн за місяць (4686 грн за квартал), а з квітня — 1760 грн за місяць (5280 грн за квартал). Водночас сплата ЄСВ для ФОП залишається добровільною до кінця воєнного стану.

Змінюються також і суми єдиного податку (ЄП) для ФОПів першої та другої груп. На відміну від ЄСВ, розмір ЄП встановлюють на весь рік на підставі розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня.

Отже, протягом всього 2024 року максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становить 302,80 грн/місяць, для платників другої групи — 1420 грн/місяць. Ставка єдиного податку для платників третьої групи не змінюється: 5% — для неплатників ПДВ, 3% — для платників ПДВ.

Нагадуємо, що 1 серпня 2023 року скасували пільговий 2% єдиний податок для ФОП. Тому всіх платників єдиного податку третьої групи автоматично перевели на ту систему, на якій вони перебували до моменту переходу на спецподаток.

До мінімальної заробітної плати також прив’язані ліміти для ФОПів. У 2024 році розмір доходу не повинен перевищувати такі суми для:

  • першої групи платників єдиного податку — 1 185 700 грн (було 1 118 900 грн);
  • другої групи платників єдиного податку — 5 921 400 грн (було 5 587 800 грн);
  • третьої групи платників єдиного податку — 8 285 700 грн (було 7 818 900 грн).

Також ДПС опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік.

Джерело: Мінфін
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