НБУ про блокування кордонів: втрати експорту $160 мільйонів, імпорту — $700 млн

Українські експортери втратили близько $160 млн через блокаду наземних пунктів пропуску через західні кордони. Такі розрахунки Національний банк надіслав у відповідь на запит ЕП . Втрати імпорту виявилися набагато більшими.

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Втрати експорту

За оцінками НБУ, блокада пунктів пропуску зумовила втрати експорту в листопаді в сумі $160 млн та зниження імпорту на $700 млн.

Регулятор пояснив більші втрати імпорту вищою залежністю від автоперевезень порівняно з експортом.

На 17 грудня середньоденна кількість вантажівок, що перетнули кордон Польщі з початку блокади, скоротилася на 40% порівняно з середніми значеннями жовтня.

Водночас НБУ зазначив, що перевізники почали переорієнтовуватися на інші напрямки, зокрема, зросла кількість перетинів кордону через пункти пропуску з Румунією (на 7%), Угорщиною (на 1%) та впала кількість перетинів кордону з Молдовою (на 4% та зі Словаччиною на 13%).

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Проте втрати від блокування кордону зі Словаччиною очікуються значно нижчими, ніж від блокування кордону Польщі, оскільки через нього проходило лише близько 5% вантажних автомобілів, пояснив регулятор.

Загалом середньоденна кількість вантажівок, що перетнули всі наземні кордони впродовж 6 листопада — 10 грудня скоротилася на 23% порівняно з жовтнем.

Перекрити таке падіння вдалося завдяки переорієнтації логістичних ланцюжків на залізницю та морський коридор, обсяги перевезень якими продовжують зростати.

Блокада кордону

6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин».

Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин — Дорогуськ».

Однак уже 18 грудня блокування кордону поновилося. До страйкарів приєдналися польські аграрії, які висувають свої вимоги. Серед вимог — заборона імпорту цукру з України, негайні безпосередні доплати аграріям, грошова компенсація для виробників кукурудзи тощо.