Хусити атакують вантажі у Червоному морі: як це позначиться на цінах

Майже всі перевізники скеровують судна в обхід Червоного моря після атак хуситів із Ємену. Як це позначиться на світовій економіці, Atlantic Council розповів Хун Тран, старший науковий співробітник Центру геоекономіки Атлантичної ради. «Мінфін» публікує переклад статті.

Минулого тижня підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені обстріляли ракетами контейнеровози в Червоному морі, а також атакували військові кораблі США та союзників. Хусити заявили, що ці атаки продовжаться проти кораблів, будь-яким чином пов’язаних із Ізраїлем, для підтримки ХАМАС і на знак протесту проти війни Ізраїлю в Газі.

Атаки підвищили геополітичну та військову напруженість у регіоні та порушили торговельні потоки, додавши проблем крихкій світовій економіці та загрожуючи розширити і без того масштабну війну зі зростанням жертв серед цивільного населення, розпочату у відповідь на жорстокі терористичні атаки ХАМАС 7 жовтня.

Хоча реальної шкоди не було завдано, провідні судноплавні компанії, такі як Maersk, Hapag Lloyd та MSC, вирішили не використовувати Червоне море, зупиняючи свої кораблі перед перетином Баб-ель-Мандаба просто на шляху до Суецького каналу. Деякі кораблі були перенаправлені навколо мису Доброї Надії в Африці, що призвело до значних затримок і витрат.

Наприклад, рейси до Європи можуть бути продовжені до двох тижнів, а це підвищить витрати на пальне та експлуатацію, а також витрати на затримки для експортерів, імпортерів і кінцевих користувачів.

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Стратегічне значення Баб-ель-Мандебської протоки у міжнародних перевезеннях

На Червоне море зав'язано 12% світової торгівлі, у тому числі 30% глобальних контейнерних перевезень, або $1 трлн у грошовому еквіваленті. Тому затримки там та перенаправлення призведуть до значних збоїв у світовій торгівлі. Ціни на нафту та газ вже підскочили після новин про атаки. За останній тиждень страхові внески деяких перевізників зросли майже вдвічі.

Збій у судноплавстві в Червоному морі створить сильний зустрічний вітер для світової економіки, яка все ще оговтується від різних потрясінь з 2020 року, таких як пандемія covid-19, вторгнення росії в Україну та значне посилення монетарної політики головними центральними банками.

Найбільше постраждають регіони-імпортери енергоносіїв, зокрема, країни з низьким рівнем доходу та Європа, яка балансує на межі рецесії. Війна Ізраїлю та ХАМАС не вплинула на ціни на енергоносії, натомість, ситуація у Червоному морі — може. Зростання цін на нафту та газ утримає загальну інфляцію високою, ускладнюючи зусилля центральних банків, спрямовані на послаблення.

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Градус військової напруженості зростає

Що ще важливіше, атаки хуситів помітно підвищили військову напруженість у регіоні, створивши загрозу поширення війни в Газі. Сполучені Штати збираються запустити сили морської охорони під назвою «Operation Prosperity Guardian», включаючи західні та арабські країни, для захисту судноплавства в Червоному морі.

Однак, важко зрозуміти, як це може повністю захистити комерційні кораблі від ракетних атак або загрози їх. Бомбардування ракетних об'єктів на території Ємену розширить масштаби конфлікту та, ймовірно, спричинить жертви серед цивільного населення, ще більше розпалюючи та розділяючи міжнародну громадську думку.

Коротше кажучи, чим довше триватиме війна між Ізраїлем і ХАМАС, тим довше триватимуть перебої в судноплавстві, спричинені ракетними атаками в Червоному морі. Ризик полягає в тому, що конфлікт, що розширюється, ще більше дестабілізує регіональну економіку та, зі свого боку, перекинеться на світову економіку.