Американський економіст Нуріель Рубіні — один із тих, хто передбачив глобальну фінансову кризу 2008−2011 років, — пророкує світовій економіці «декілька десятиліть нестабільності та хаосу». Аргументи експерта проаналізував співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Відомий економіст попередив про десятиліття нестабільності та хаосу
«Зараження» боргами
Головний аларміст серед топекономістів Нуріель Рубіні пророкує у Project-Syndicate виникнення нових труднощів у 2024 році. І вони не закінчаться наступного року — нам ще довго доведеться жити у хаосі.
Рубіні головною проблемою вважає закінчення ери дешевих грошей (з майже нульовими ставками центробанків).
Світ розучився жити з нормальною вартістю грошей — коли вони були трохи дорожчими від ставки інфляції.
Друга проблема — борги, які за дорогих грошей збільшують їх обслуговування, що для держави, що для бізнесу, та пересічних споживачів.
«Зараження» боргами досягло вже не тільки розвинені, а й країни з економіками, що розвиваються, — Рубіні наводить, як приклад, Китай із загальним боргом понад 300% ВВП.
«Ця «кривава лазня», мабуть, продовжиться. При середній інфляції в 5%, а не в 2%, як раніше, дохідність довгострокових облігацій має бути ближчою до 7,5% (5% інфляції та 2,5% для реальної дохідності). Але якщо прибутковість облігацій зросте з нинішніх 4,5% до 7,5%, це призведе до падіння цін як облігацій (на 30%), так і акцій (з серйозним ведмежим ринком).
У всьому світі втрати як власників облігацій, так й інвесторів в акції можуть зрости до десятків трильйонів доларів упродовж наступного десятиліття", — попереджає Рубіні.
За оцінками Міжнародного валютного фонду і Світового банку, близько 60% бідних країн і 25% ринків, що розвиваються, вже зараз не можуть обслуговувати свої борги.
Інші проблеми — деглобалізація з відокремленням економічних спілок, старіння населення в розвинених країнах (що зменшує споживання), військові конфлікти у всьому світі, перехід на «зелені технології» (що вимагатиме додаткових трильйонних інвестицій).
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Хто заплатить за реформи
Також у Рубіні зустрів новий економічний термін — «глоботика» (globotics). Це «поєднання глобалізації та автоматизації, яке загрожує зростаючій кількості професій „синіх і білих комірців“, включаючи творчі та управлінські посади. Уряди зазнають зростання тиску з метою допомогти тим, хто залишився позаду, чи то за допомогою схем базового доходу, збільшення фінансових трансфертів чи розширення державних послуг. Ці витрати залишаться високими», — пояснює він.
Грошей на реформи у світі буде потрібно дуже багато. І єдиний спосіб дістати їх, причому відносно швидко, — це залізти в кишеню надбагатим через зростання їхнього оподаткування.
Надбагаті повинні розуміти, що вони платять не «просто так», а щоб не прийшли до влади популістські сили, які паразитують на проблемах, і які, в кінцевому підсумку, повалять світ у хаос, при якому нікому не буде добре.
Що принесе світовій економіці холодна війна між США та Китаєм
Головною політекономічною проблемою світу залишаться відносини США та Китаю. Рубіні пише:
«Навіть без реальної гарячої війни між США та Китаєм холодніша війна означатиме більшу фрагментацію світової економіки, більшу балканізацію глобальних ланцюжків поставок, а також більше обмежень на транскордонні потоки товарів і послуг, капіталу, людей, даних та знання.
Неоліберальну вільну торгівлю виключено; промислова політика, «вітчизняна економіка», субсидії та безпечна торгівля збільшуватимуться, оскільки світ дедалі більше ділиться на дві економічні зони (прозахідну та прокитайську): монетарну, фінансову, валютну, торгову, інвестиційну та технологічну галузі.
«Нашим головним пріоритетом буде — пережити наступні декілька десятиліть нестабільності та хаосу», — резюмує Рубіні.
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