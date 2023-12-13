Відомий економіст попередив про десятиліття нестабільності та хаосу

Американський економіст Нуріель Рубіні — один із тих, хто передбачив глобальну фінансову кризу 2008−2011 років, — пророкує світовій економіці «декілька десятиліть нестабільності та хаосу». Аргументи експерта проаналізував співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

«Зараження» боргами

Головний аларміст серед топекономістів Нуріель Рубіні пророкує у Project-Syndicate виникнення нових труднощів у 2024 році. І вони не закінчаться наступного року — нам ще довго доведеться жити у хаосі.

Рубіні головною проблемою вважає закінчення ери дешевих грошей (з майже нульовими ставками центробанків).

Світ розучився жити з нормальною вартістю грошей — коли вони були трохи дорожчими від ставки інфляції.

Друга проблема — борги, які за дорогих грошей збільшують їх обслуговування, що для держави, що для бізнесу, та пересічних споживачів.

«Зараження» боргами досягло вже не тільки розвинені, а й країни з економіками, що розвиваються, — Рубіні наводить, як приклад, Китай із загальним боргом понад 300% ВВП.

«Ця «кривава лазня», мабуть, продовжиться. При середній інфляції в 5%, а не в 2%, як раніше, дохідність довгострокових облігацій має бути ближчою до 7,5% (5% інфляції та 2,5% для реальної дохідності). Але якщо прибутковість облігацій зросте з нинішніх 4,5% до 7,5%, це призведе до падіння цін як облігацій (на 30%), так і акцій (з серйозним ведмежим ринком).

У всьому світі втрати як власників облігацій, так й інвесторів в акції можуть зрости до десятків трильйонів доларів упродовж наступного десятиліття", — попереджає Рубіні.

За оцінками Міжнародного валютного фонду і Світового банку, близько 60% бідних країн і 25% ринків, що розвиваються, вже зараз не можуть обслуговувати свої борги.

Інші проблеми — деглобалізація з відокремленням економічних спілок, старіння населення в розвинених країнах (що зменшує споживання), військові конфлікти у всьому світі, перехід на «зелені технології» (що вимагатиме додаткових трильйонних інвестицій).

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Хто заплатить за реформи

Також у Рубіні зустрів новий економічний термін — «глоботика» (globotics). Це «поєднання глобалізації та автоматизації, яке загрожує зростаючій кількості професій „синіх і білих комірців“, включаючи творчі та управлінські посади. Уряди зазнають зростання тиску з метою допомогти тим, хто залишився позаду, чи то за допомогою схем базового доходу, збільшення фінансових трансфертів чи розширення державних послуг. Ці витрати залишаться високими», — пояснює він.

Грошей на реформи у світі буде потрібно дуже багато. І єдиний спосіб дістати їх, причому відносно швидко, — це залізти в кишеню надбагатим через зростання їхнього оподаткування.

Надбагаті повинні розуміти, що вони платять не «просто так», а щоб не прийшли до влади популістські сили, які паразитують на проблемах, і які, в кінцевому підсумку, повалять світ у хаос, при якому нікому не буде добре.

Що принесе світовій економіці холодна війна між США та Китаєм

Головною політекономічною проблемою світу залишаться відносини США та Китаю. Рубіні пише:

«Навіть без реальної гарячої війни між США та Китаєм холодніша війна означатиме більшу фрагментацію світової економіки, більшу балканізацію глобальних ланцюжків поставок, а також більше обмежень на транскордонні потоки товарів і послуг, капіталу, людей, даних та знання.

Неоліберальну вільну торгівлю виключено; промислова політика, «вітчизняна економіка», субсидії та безпечна торгівля збільшуватимуться, оскільки світ дедалі більше ділиться на дві економічні зони (прозахідну та прокитайську): монетарну, фінансову, валютну, торгову, інвестиційну та технологічну галузі.

«Нашим головним пріоритетом буде — пережити наступні декілька десятиліть нестабільності та хаосу», — резюмує Рубіні.