Відомий економіст попередив про десятиліття нестабільності та хаосу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 грудня 2023, 12:23

Відомий економіст попередив про десятиліття нестабільності та хаосу

Американський економіст Нуріель Рубіні — один із тих, хто передбачив глобальну фінансову кризу 2008−2011 років, — пророкує світовій економіці «декілька десятиліть нестабільності та хаосу». Аргументи експерта проаналізував співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Американський економіст Нуріель Рубіні — один із тих, хто передбачив глобальну фінансову кризу 2008−2011 років, - пророкує світовій економіці «декілька десятиліть нестабільності та хаосу».

«Зараження» боргами

Головний аларміст серед топекономістів Нуріель Рубіні пророкує у Project-Syndicate виникнення нових труднощів у 2024 році. І вони не закінчаться наступного року — нам ще довго доведеться жити у хаосі.

Рубіні головною проблемою вважає закінчення ери дешевих грошей (з майже нульовими ставками центробанків).

Світ розучився жити з нормальною вартістю грошей — коли вони були трохи дорожчими від ставки інфляції.

Друга проблема — борги, які за дорогих грошей збільшують їх обслуговування, що для держави, що для бізнесу, та пересічних споживачів.

«Зараження» боргами досягло вже не тільки розвинені, а й країни з економіками, що розвиваються, — Рубіні наводить, як приклад, Китай із загальним боргом понад 300% ВВП.

«Ця «кривава лазня», мабуть, продовжиться. При середній інфляції в 5%, а не в 2%, як раніше, дохідність довгострокових облігацій має бути ближчою до 7,5% (5% інфляції та 2,5% для реальної дохідності). Але якщо прибутковість облігацій зросте з нинішніх 4,5% до 7,5%, це призведе до падіння цін як облігацій (на 30%), так і акцій (з серйозним ведмежим ринком).

У всьому світі втрати як власників облігацій, так й інвесторів в акції можуть зрости до десятків трильйонів доларів упродовж наступного десятиліття", — попереджає Рубіні.

За оцінками Міжнародного валютного фонду і Світового банку, близько 60% бідних країн і 25% ринків, що розвиваються, вже зараз не можуть обслуговувати свої борги.

Інші проблеми — деглобалізація з відокремленням економічних спілок, старіння населення в розвинених країнах (що зменшує споживання), військові конфлікти у всьому світі, перехід на «зелені технології» (що вимагатиме додаткових трильйонних інвестицій).

Читайте також: Нова фінансова криза: з чого може початися і як позначиться в Україні

Хто заплатить за реформи

Також у Рубіні зустрів новий економічний термін — «глоботика» (globotics). Це «поєднання глобалізації та автоматизації, яке загрожує зростаючій кількості професій „синіх і білих комірців“, включаючи творчі та управлінські посади. Уряди зазнають зростання тиску з метою допомогти тим, хто залишився позаду, чи то за допомогою схем базового доходу, збільшення фінансових трансфертів чи розширення державних послуг. Ці витрати залишаться високими», — пояснює він.

Грошей на реформи у світі буде потрібно дуже багато. І єдиний спосіб дістати їх, причому відносно швидко, — це залізти в кишеню надбагатим через зростання їхнього оподаткування.

Надбагаті повинні розуміти, що вони платять не «просто так», а щоб не прийшли до влади популістські сили, які паразитують на проблемах, і які, в кінцевому підсумку, повалять світ у хаос, при якому нікому не буде добре.

Що принесе світовій економіці холодна війна між США та Китаєм

Головною політекономічною проблемою світу залишаться відносини США та Китаю. Рубіні пише:

«Навіть без реальної гарячої війни між США та Китаєм холодніша війна означатиме більшу фрагментацію світової економіки, більшу балканізацію глобальних ланцюжків поставок, а також більше обмежень на транскордонні потоки товарів і послуг, капіталу, людей, даних та знання.

Неоліберальну вільну торгівлю виключено; промислова політика, «вітчизняна економіка», субсидії та безпечна торгівля збільшуватимуться, оскільки світ дедалі більше ділиться на дві економічні зони (прозахідну та прокитайську): монетарну, фінансову, валютну, торгову, інвестиційну та технологічну галузі.

«Нашим головним пріоритетом буде — пережити наступні декілька десятиліть нестабільності та хаосу», — резюмує Рубіні.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм Амелін Анатолій
Ukrainian Institute for the Future
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
gorobezus
gorobezus
13 грудня 2023, 13:38
#
А чему удивляться? Текущая модель развития, основанная на дешевых энергоносителях и выносе производства в страны с дешевой рабочей силой, себя исчерпала.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами