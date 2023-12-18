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18 грудня 2023, 11:14

Mastercard розширить ліміт поповнення картки готівкою на касах до 35 тис. грн

Оператор платіжної системи Mastercard Inc. має намір інтегрувати сервіс «готівка на картку» із застосунком «Дія», що дасть змогу збільшити ліміт разового поповнення картки з 5 тис. грн до 35 тис. грн. Про це повідомив директор із розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков, пише «Інтерфакс-Україна».

Оператор платіжної системи Mastercard Inc.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Ми запускаємося з WOG, і це буде перша мережа, і одразу за кілька днів… буде ще одна мережа АЗС, з якою також запускаємося за посередництвом поповнення банківською карткою та інтеграцією з «Дія», — сказав Новіков.

«Ми не інтегруємо в „Дію“ торговельні точки. Тобто, це не WOG проінтегрувався в „Дію“, а ми проінтегрували сам сервіс разом із компанією iPay, і станом на сьогодні ми просто підключатимемо нових торгівців, реєструватимемо їх у Національному банку як агентів банку з прийомом готівки для подальшого перерахування», — пояснив він.

Новіков зазначив, що у мережевих торговців буде дві опції: поповнення картки до 5 тис. грн і до 35 тис. грн у разі верифікації в «Дії».

Він нагадав, що наразі учасниками сервісу «готівка на картку» є три торговельні мережі: АЗК «Укрнафта», мережа магазинів «Сім 23» і АЗС WOG.

Джерело: Мінфін
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