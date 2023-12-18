Запустили український стейблкоїн. На честь цього розігрують еквівалент 300 тис. грн у токенах

В екосистемі WhiteBIT запускають перший український гривневий стейблкоїн UAHg, прив'язаний 1:1 до української гривні. Щоб відсвяткувати цей старт, UAHg у партнерстві з WhiteBIT почали баунті-кампанію (Баунті у сфері криптовалют — це винагорода у вигляді токенів, отримати яку можна за виконання певних завдань) з призовим фондом у 300,000 токенів UAHg (еквівалент 300 тис. грн) для учасників.

У партнерському матеріалі з UAHg розповідаємо, чим саме буде корисний новий криптопроєкт і які завдання потрібно виконувати, щоб мати шанс на виграш.

Як виграти частку призового фонду

Кампанія з призовим фондом 300 тис. UAHg стартує 14 грудня і триватиме до 25 грудня. Баунті охоплює багато активностей, квестів та цікавих завдань, за виконання яких користувачі отримуватимуть винагороду.

Кількість учасників кампанії не обмежена. Щоб мати більше шансів перемогти, потрібно взяти участь у якомога більшій кількості активностей. За них користувачі отримуватимуть квитки, які збільшують шанси на виграш. Деякі завдання вже відкриті, інші будуть запускати впродовж програми.

На початку ви маєте приєднатись до UAHg Social Media Rally і бути активними в соціальних мережах проєкту: Telegram, Instagram, 𝕏 тощо. Кожна підписка дарує вам 10 квитків.

Ще одна активність, за яку можна отримати квитки, — реферальний квест UAHg. Діліться своїм унікальним реферальним посиланням і запрошуйте інших приєднуватися до екосистеми UAHg і баунті-кампанії. За кожну людину, яка верифікується, ви можете отримати 100 бонусних квитків.

100 квитків дадуть за відвідування подій від UAHg у прямому ефірі, ще стільки ж — за верифікацію на WhiteBIT.

Переможців визначатимуть наприкінці кампанії, для цього підсумують всі виконані завдання.

Поборіться за свою частку від призового фонду у 300,000 UAHg за посиланням.

Деталі про UAHg

Стейблкоїн UAHg прив’язаний до української гривні у співвідношенні 1:1. Користувачі зможуть проводити операції безпосередньо в гривнях і при цьому не втрачати на подвійній конвертації з державної валюти в криптовалюту. Операції відбуваються без додаткових комісій, за винятком комісій у мережі.

UAHg випускається й обертається в популярних публічних мережах, таких як Ethereum, TRON і BNB Chain. Він ​​законний і прозорий, адже операції здійснюють через ліцензованих партнерів, зокрема UAB AB Exchange (Lithuania), або партнерів зі статусом VASP (Ліцензія на криптодіяльність, яка дозволяє компаніям законно надавати послуги у сфері віртуальних активів).

Цей стейблкойн зможе розв'язати проблеми з віртуальними активами в Україні. «UAHg має різні патерни використання, і кожен розв'язує свою проблему. Наприклад, можливість взаємодіяти з DeFi-проєктами, адже зараз напряму через гривню це неможливо зробити. Також завдяки UAHg ви уникаєте комісій до 10% для виходу на криптобіржі», — кажуть творці проєкту.

У рамках партнерства з WhiteBIT UAHg підготували для вас ексклюзивні пропозиції:

— можливість розраховуватися UAHg на ecommerce-майданчиках;

— можливість купувати та продавати UAHg на P2P-платформі.

За словами розробників, метою нового стейблкоїна є стати мостом між внутрішнім ринком України та світом криптовалют. До того ж, UAHg доступний та зрозумілий як для новачків, так і для досвідчених криптокористувачів.

«Беріть участь у баунті, виконуйте завдання та отримайте шанс виграти винагороду з загального фонду — 300,000 токенів UAHg.»

Безпека та головні переваги UAHg

Компанія емітує та продає токени UAHg в обмін на USDT/USDC/DAI. Доларові стейблкоіни, отримані від продажу, лежать у резерві компанії. Їх можуть використати виключно для викупу токенів у майбутньому. Емітент, а саме Emittance Corporation, продає та викупає токени через офіційних дистрибʼюторів за курсом готівкової гривні на сайті МінФін. Потім дистриб’ютори продають токени на вторинному ринку через свої канали дистрибуції.

Резервні кошти зберігаються у гаманці з мультипідписом Gnosis Safe (гаманець, який передбачає підтвердження транзакцій з кількох пристроїв) у мережі Ethereum. Тут залучені 5 підписів, або hard wallets (апаратний гаманець — фізичний пристрій, який зберігає особисті ключі в середовищі, відокремленому від підключення до інтернету) за моделлю «3 з 5». За безпеку та управління апаратних гаманців відповідає команда екосистеми UAHg. Це 5 людей, кожен з яких має окремий hard wallet для ініціалізації, погодження чи відмови та фіналізації транзакцій. Після отримання щонайменше 3 підписів транзакція може бути виконана.

Головні переваги UAHg: