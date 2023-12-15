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15 грудня 2023, 14:49

Приєднання до Єдиної зони платежів в євро SEPA заплановано на 2024 рік — голова НБУ

Україна планує приєднання до Єдиної зони платежів в євро (SEPA) у 2024 році. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.

Україна планує приєднання до Єдиної зони платежів в євро (SEPA) у 2024 році.

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Заява глави НБУ

Пишний заявив, що НБУ провело «ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році буде ініціювати процес приєднання України до SEPA». На переконання голови Нацбанку, це дасть змогу зробити ще один крок до фінансової євроінтеграції.

Про плани приєднання до SEPA було відомо ще у минулому році.

Нагадаємо, що 14 грудня 2023 року Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Що таке SEPA

Це єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази.

Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Що дає приєднання України до SEPA

Це, зокрема, сприятиме:
  • спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
  • зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
  • зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

Як працює SEPA

Створений у 2008 році механізм SEPA дозволяє надсилати та отримувати грошові перекази в євро з одного банківського рахунку на інший.

Його можна розглядати як спрощений аналог SWIFT, що діє лише на території Європи. Якщо SWIFT підтримує міжнародні перекази в різних валютах по всьому світу, то SEPA дозволяє переказ грошей тільки в євро в країнах, що входять до зони SEPA. Нині це 38 держав: 27 країн Євросоюзу та їхні сусіди, включаючи Швейцарію та Велику Британію.

Джерело: Мінфін
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