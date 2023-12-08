Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2023, 15:35

Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1%, що є мінімальним значенням з грудня 2020 року, коли інфляція була на рівні 5%. Інфляція на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,5%, з початку року — 4,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1%, що є мінімальним значенням з грудня 2020 року, коли інфляція була на рівні 5%.
Фото: varta1.com.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,3%, з початку року — 4,9%.

Зазначається, що на споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі.

На 2,6−1,0% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб.

Водночас на 4,3−0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 3%, зокрема, одяг — на 3,4%, взуття — на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 16:31
#
Да ну, эти данные итог празднования Дня Статистики. Вот «крепко» держит…
+
0
vt313
vt313
8 грудня 2023, 18:00
#
Инфляция, в Украине, это то, что показывает держстат.
Больше нет никаких организаций, которые хоть как-то мониторят цены.
+
+15
uxui
uxui
8 грудня 2023, 16:47
#
Ага, снизилась.
А $ уже = 36.77 USD/туалетная бумага
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
8 грудня 2023, 17:48
#
Лапша лапшой и лапшою погоняют с 2019… Уже допоганялись лапшой так, что запад деньги больше не дает, объелись лапши.
А тут инфляция все снижается, одни улучшения с каждым днем, кушайте не обляпайтесь лапшу)
Интересно, кто это все еще ест эту лапшу, хоть уже не 73% а уже 30 %… еще год и 3% останется кто уплетать все еще будет за 2 щеки…
+
0
uxui
uxui
8 грудня 2023, 22:09
#
В понедельник увидим 37 USD/туалетная бумага
+
0
stas12345
stas12345
9 грудня 2023, 0:02
#
Инфляция низкая потому что низкий спрос на товары, у потребителей просто нет денег
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами