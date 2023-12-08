Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

Інфляція в Україні в річному вимірі знизилася до 5,1%, що є мінімальним значенням з грудня 2020 року, коли інфляція була на рівні 5%. Інфляція на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,5%, з початку року — 4,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Базова інфляція в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,3%, з початку року — 4,9%.

Зазначається, що на споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі.

На 2,6−1,0% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб.

Водночас на 4,3−0,6% знизилися ціни на цукор, продукти переробки зернових, свинину, фрукти, соняшникову олію, м’ясо птиці, рис, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 3%, зокрема, одяг — на 3,4%, взуття — на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.