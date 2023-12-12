Що розповів малий бізнес про перспективи найму персоналу, обороти та відносини з владою

Відсутність платоспроможного попиту, посилення тиску силовиків та контролерів, брак кваліфікованої робочої сили — головні проблеми українських підприємців. Про це свідчить дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах війни, результати якого ЕП прокоментував Андрій Длігач, генеральний директор Advanter Group. «Мінфін» обрав головне.

Стан ділового середовища

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) у листопаді становив 36,3 зі 100 можливих. Індекс трохи впав, порівнюючи з серпнем (38,2), але залишався вище локального мінімуму, зафіксованого у вересні 2022 року (33,9).

Це падіння свідчить про втому бізнесу від невизначеності та стагнації, при цьому кількість замовлень від клієнтів та обсяги випуску продукції не змінилися. Бізнес припинив накопичувати товарні запаси, що спостерігалося з серпня 2023 року.

UBI показує активність бізнесу, його спроможність нарощувати товарообіг, створювати робочі місця. Якщо показник нижче 50, це свідчить про негативні очікування бізнесу від подальшого розвитку подій.

Робота підприємств

За результатами десяти місяців роботи, 9,6% підприємств залишаються зупиненими чи майже не працюють. У серпні цей показник становив 12,8%. 13,8% підприємств вказали на зростання обсягів робіт, порівнюючи з планом, 25,5% підприємств діють у межах запланованих показників на 2023 рік, 51,2% — закінчили десять місяців із фінансовими показниками, нижчими за очікувані.

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Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Середньозважений показник очікуваних оборотів бізнесу у 2023 році, проти 2022 року, впав із 8,2% (оцінка, отримана в серпні 2023 року) до 6,3%.

39,8% бізнесу очікує на зростання оборотів у 2023 році.

Не бачать перспектив 19% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме, або працюватиме на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

Що заважає бізнесу відновлюватися

Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку 53,6% Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів 51,7% Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу 42,3% Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників 32,4% Відсутність достатнього капіталу 31,6% Перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів 26,8% Високі податки та збори 26,8%

Найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість ситуації в країні (53,6%) та відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів (51,7%).

Суттєвішою проблемою для бізнесу стала відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів — 51,7% проти 47,6% у серпні. Фактор непередбачуваності дій держави знизився зі 47,7% до 42,3%.

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Проблеми у взаємодії з органами влади

44,2% підприємств зіткнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник упав, порівнюючи з попередньою фазою дослідження в серпні (49,9%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Вагомішою стає проблема логістики. У листопаді на цю проблему вказали 23% респондентів, тоді як у серпні цей показник становив 17,5%.

За останні три місяці 56,6% МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів. Цей показник покращився, порівнюючи із серпневим (67,3%).

Показники, менші за 2%, перебувають у межах статистичної похибки.

Ситуація з персоналом

Частка персоналу, порівнюючи з 23 лютого 2022 року, скорочена на поточний момент, упала з 22% у серпні до 18%. Покращилася ситуація (до 7,9%) і з прихованим безробіттям (частка персоналу, відправлена у відпустку).

Частка персоналу, який працює на умовах скороченої зарплати, скорочується протягом усього 2023 року (11,2%).

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Пріоритетні завдання для уряду

Найпріоритетнішим завданням для влади, як і в попередній хвилі опитування, 68% підприємців вважають знищення корупції, 44,1% — необхідність покращення доступу до кредитів. Значна частка підприємців указала на необхідність проведення судової реформи (41,4%) та податкової реформи (35,4%).

На необхідність покращення змін у податковій сфері (обрали, принаймні, один з декількох факторів) вказали 72% респондентів.

Довідково: У листопаді завершилася 14 хвиля дослідження стану й потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах великої війни. Дослідження провели Advanter Group та Центр розвитку інновацій у співпраці з Мінекономіки, Мінфіном, Мінцифри, Мінвідновлення, Державною регуляторною службою та Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України. Організатори опитали 562 власників та CEO підприємств МСБ.