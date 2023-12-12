Стала відома кількість тих, хто подав заявку на громадянство Сальвадора за криптоінвестиції

Не встигла влада Сальвадора пообіцяти паспорти в обмін на інвестиції в країну біткоїнами або стейблкоїнами USDT, як уже 153 особи подали заявки на участь.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Віза волі Сальвадора

Влада країни анонсувала нову еміграційну програму на початку грудня. Програма «Віза свободи Сальвадора» надає можливість оформити посвідку на проживання та отримати шанс набути громадянство в обмін на $1 млн у біткоїнах або USDT.

Загалом у програмі може брати участь не більше 1000 потенційних кандидатів. Технологічний супровід бізнес-еміграції взялася забезпечувати компанія Tether.

Читайте: Сальвадор дає шанс отримати громадянство за інвестиції у криптовалюті

Про перших бажаючих набути громадянство за біткоїни повідомив радник президента Сальвадора Макс Кайзер: «На цей час зареєструвалися 153 особи. Це $153 000 000 у вигляді пожертвувань».

Громадянство за крипту

Згідно з даними оператора інвестиційної міграції Henley & Partners, деякі країни пропонують громадянство за менші вкладення. Мальта пропонує громадянство за інвестиції в місцеву економіку обсягом 750 000 євро (близько $810 000), Португалія за 280 000 євро (близько $300 000), а Греція за 250 000 євро (близько $270 000).

Нещодавно президент Сальвадора Найіб Букеле, який стояв за ухваленням резонансного закону про надання біткоїна статусу національного платіжного засобу, оголосив про звільнення з посади. Причиною рішення є участь у статусі кандидата у виборчій кампанії на президентських виборах, підсумки яких стануть відомими у лютому 2024 року.