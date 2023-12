Стала відома кількість тих, хто подав заявку на громадянство Сальвадора за криптоінвестиції

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Влада країни анонсувала нову еміграційну програму на початку грудня. Програма «Віза свободи Сальвадора» надає можливість оформити посвідку на проживання та отримати шанс набути громадянство в обмін на $1 млн у біткоїнах або USDT.

Загалом у програмі може брати участь не більше 1000 потенційних кандидатів. Технологічний супровід бізнес-еміграції взялася забезпечувати компанія Tether.

Про перших бажаючих набути громадянство за біткоїни повідомив радник президента Сальвадора Макс Кайзер: «На цей час зареєструвалися 153 особи. Це $153 000 000 у вигляді пожертвувань».

