Стала відома кількість тих, хто подав заявку на громадянство Сальвадора за криптоінвестиції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2023, 11:16

Стала відома кількість тих, хто подав заявку на громадянство Сальвадора за криптоінвестиції

Не встигла влада Сальвадора пообіцяти паспорти в обмін на інвестиції в країну біткоїнами або стейблкоїнами USDT, як уже 153 особи подали заявки на участь.

Не встигла влада Сальвадора пообіцяти паспорти в обмін на інвестиції в країну биткоінами або стейблкоінами USDT, як уже 153 особи подали заявки на участь.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниВлада країни анонсувала нову еміграційну програму на початку грудня.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Віза волі Сальвадора

Влада країни анонсувала нову еміграційну програму на початку грудня. Програма «Віза свободи Сальвадора» надає можливість оформити посвідку на проживання та отримати шанс набути громадянство в обмін на $1 млн у біткоїнах або USDT.

Загалом у програмі може брати участь не більше 1000 потенційних кандидатів. Технологічний супровід бізнес-еміграції взялася забезпечувати компанія Tether.

Читайте: Сальвадор дає шанс отримати громадянство за інвестиції у криптовалюті

Про перших бажаючих набути громадянство за біткоїни повідомив радник президента Сальвадора Макс Кайзер: «На цей час зареєструвалися 153 особи. Це $153 000 000 у вигляді пожертвувань».

Громадянство за крипту

Згідно з даними оператора інвестиційної міграції Henley & Partners, деякі країни пропонують громадянство за менші вкладення. Мальта пропонує громадянство за інвестиції в місцеву економіку обсягом 750 000 євро (близько $810 000), Португалія за 280 000 євро (близько $300 000), а Греція за 250 000 євро (близько $270 000).

Нещодавно президент Сальвадора Найіб Букеле, який стояв за ухваленням резонансного закону про надання біткоїна статусу національного платіжного засобу, оголосив про звільнення з посади. Причиною рішення є участь у статусі кандидата у виборчій кампанії на президентських виборах, підсумки яких стануть відомими у лютому 2024 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами