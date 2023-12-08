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8 грудня 2023, 16:35

Сальвадор дає шанс отримати громадянство за інвестиції у криптовалюті

Влада Сальвадору запустила програму, за якою надають посвідку на проживання і шанс отримати громадянство за інвестиції в країну в розмірі $1 млн через біткоїн або USDT. Про це пише ForkLog.

Влада Сальвадору запустила програму, за якою надають посвідку на проживання і шанс отримати громадянство за інвестиції в країну в розмірі $1 млн через біткоїн або USDT.

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Ініціатива в партнерстві з Tether, що отримала назву «Віза свободи Сальвадора», передбачає участь не більше ніж 1000 осіб.

Якщо всі місця будуть заповнені, уряд заробить $1 млрд і продовжить розвиток програми. Країни зі схожими візовими умовами на кшталт Вануату щороку заробляють мільйони доларів.

Однак пропозиція Сальвадора в десятки разів дорожча, ніж в інших юрисдикціях. У сусідніх державах Карибського басейну — Антигуа, Барбуда, Домініці та Сент-Люсії — мінімальна сума вкладень починається зі $100 000.

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Наприклад, Мальта пропонує громадянство за інвестиції вартістю €750 000 євро (~$810 000), яке дає доступ до безвізової Шенгенської зони Євросоюзу, що включає 23 країни, згідно з даними консалтингової компанії з інвестиційної міграції Henley & Partners.

Засновник криптовалютного хедж-фонду Altana Digital Currency Алістер Мілн написав у X, що пропозиція Сальвадору «неконкурентоспроможна на світовому ринку», і наголосив на можливості купівлі громадянства у країні ЄС за менші гроші.

  • Восени 2021 року Сальвадор визнав першу криптовалюту легальним засобом розрахунків.
  • Віцепрезидент Сальвадора Фелікс Ульоа назвав рішення найважливішим елементом виходу з кризи. За його словами, легалізація біткоїна залучила нових інвесторів і посприяла початку туристичного буму.
  • На початку грудня 2023 року президент країни Наїб Букеле повідомив, що на тлі останніх рухів котирувань національні інвестиції в цифрове золото почали приносити прибуток.
Джерело: Мінфін
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