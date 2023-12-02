Mastercard представив ШІ-бота для шопінгу

Підрозділ штучного інтелекту Mastercard — Dynamic Yield — представив чат-бота Shopping Muse, який виконує роль асистента для онлайн-покупок. Про це повідомляє пресслужба Mastercard .

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«Shopping Muse — сучасний генеративний ШІ-інструмент, який поліпшить те, як споживачі шукають і знаходять товари в цифровому каталозі», — йдеться в повідомленні.

Користувачі чат-бота зможуть робити запити простою мовою в контексті пошуку необхідних товарів, а нейромережа за допомогою «алгоритмічного зіставлення контенту» підбере відповідні рекомендації.

Використовуючи інтегровані передові інструменти розпізнавання зображень, ритейлери можуть рекомендувати відповідні продукти на основі візуальної схожості з іншими навіть за відсутності технічних тегів.

Інструмент також враховує історію переглянутих товарів, щоб «краще оцінити майбутні купівельні наміри».

«Персоналізація дає людям той досвід шопінгу, який вони хочуть, а інновації, що ґрунтуються на ШІ, є ключем до створення захопливих і адаптованих онлайн-покупок», — заявив генеральний директор Dynamic Yield Орі Бауер.

Mastercard придбала Dynamic Yield у 2022 році у компанії McDonald’s. «Дочка» платіжного гіганта має офіси в Тель-Авіві, Нью-Йорку, Токіо, Ризі, Барселоні та інших великих містах.