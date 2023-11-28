Як сплатити за авто на аукціоні у США чи ЄС

В Україні відновлюється ринок вживаних авто з-за кордону. Але через розв'язану росією війну і запровадження цілої низки обмежень на транскордонні грошові перекази оплатити таку покупку сьогодні непросто. Утім, є сервіси, які дозволяють це зробити просто і безпечно. Отже, які зараз діють правила переказів за кордон, та як сплатити за омріяне авто на американському чи європейському аукціоні?

У жовтні 2023 року українці зареєстрували майже 22 000 легкових авто, пригнаних із інших країн. Згідно даних Інституту досліджень автомобільного ринку, це рекорд поточного року. Іноземні аукціони та інші майданчики пропонують чимало вигідних лотів, що дозволяє українцям суттєво заощаджувати на купівлі транспортного засобу. Навіть з урахуванням вартості його доставки та ремонту, бо, зазвичай, до нас їдуть саме «битки». Тому попит на вживані авто з-за кордону стрімко зростав до війни і відновлюється навіть під час неї.

Але придбання авто за межами країни — доволі складний процес, який складається з декількох етапів. Кожен із них має свої нюанси і вимагає підготовки, знання певних правил та нормативних документів. Машину потрібно обрати, доставити, розмитнити. І, звичайно, її потрібно оплатити. Якщо до лютого 2022 року з останнім у українців проблем не виникало, то сьогодні діють обмеження на виведення за кордон валюти, відправлення SWIFT, SEPA-платежів та навіть на переказ гривні на карткові рахунки. Це значно ускладнює купівлю будь-чого за кордоном.

Діючі обмеження

Відразу після повномасштабного вторгнення НБУ запровадив обмеження на перекази за межі України. Логічне та виправдане рішення, метою якого було втримати в країні іноземну валюту, зменшити тиск на міжнародні резерви та контролювати курс гривні. За півтора роки війни воно декілька разів переглядалось, але лише в бік жорсткішого контролю. Розглянемо декілька доступних українцям варіантів транскордонних грошових переказів та можливість їх застосування для купівлі авто за межами країни.

SWIFT

Здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон українці сьогодні можуть лише у наступних випадках:

придбання певних товарів для військових;

оплата навчання;

оплата лікування та транспортування хворих;

покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

сплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Як бачимо, тут без варіантів. Проплатити інвойс із автомобільного аукціону в США через SWIFT із Україні наразі точно не вдасться.

Р2Р-перекази

Переслати гроші за кордон за допомогою Р2Р-переказів можна, але тут також існують обмеження. Перекази валюти з карток українських банків на картки іноземних можливі лише в еквіваленті 100 тис. гривень на місяць ($2,6 тис). Є варіант пересилати гривню, тоді ліміти значно більші: до $10−25 тис. на місяць (залежно від банку). Але в цьому випадку отримувач грошей за кордоном також має бути клієнтом українського банку і мати гривневу картку.

Ну, і проблема в тому, що це Р2Р-перекази. Тобто, коли мова йде про купівлю авто, то вони можуть стати у нагоді лише, якщо у покупця за кордоном є довірена особа — людина, якій можна без побоювань переказати велику суму і яка потім внесе всі потрібні платежі. Такі зв’язки є далеко не в усіх.

Готівка

Виїжджаючи за кордон, кожен громадянин України має право без декларування вивозити готівку в еквіваленті до €10 тис. Можна і більше, але тоді доведеться підтвердити походження коштів: квитанції про їх зняття з власного рахунку в банку, договори купівлі-продажу тощо. Та навіть якщо готівка з усіма підтверджуючими документами вже на руках, є інша проблема — можливість самого виїзду. Через військовий стан у переважної більшості бажаючих придбати авто її немає.

Криптовалюта

Тут також є нюанси. Жодних обмежень на перекази криптою в Україні не існує. Але вони встановлені на операції з її купівлі — 100 тис. грн на місяць. Ба більше, придбати крипту навіть в межах цього ліміту зараз вкрай важко. Через постанову НБУ (№ 14 від 1 березня 2023 року) банки посилили правила свого фінмоніторінгу, і тепер операції з купівлі крипти та її зворотнього обміну на фіатні гроші трактуються ними, як високоризикові, та блокуються.

Таким чином, українські криптоінвестори залишилися без можливості як поповнювати свої рахунки, так і забрати з них гроші. Якщо ви — один із них, і у вас вже є необхідна для сплати авто сума у цифровій валюті, проблем з її переказом за кордон виникнути не повинно. Якщо ж її попередньо треба купляти, то вони, найімовірніше, з‘являться.

Тож, як сплатити за авто?

Багато хто просто звертається до салонів або компаній-посередників, які займаються підбором авто з-за кордону «під ключ». Ті контролюють всі етапи процесу, включно з розрахунком, за який часто беруть власну комісію. Як саме він відбувається — подробиць вони, зазвичай, не розкривають.

Втім, при бажанні замовник автомобіля завжди може сплатити за нього самостійно, не переплачуючи салону за фінансове «посередництво». Для цього варто лише скористатись послугами спеціалізованого сервісу. Наприклад, такого, як компанія 1654.exchange, яка сьогодні забезпечує проведення SWIFT- та SEPA-платежів у всьому світі. Зокрема, з її допомогою можна здійснити і проплату інвойсу з автомобільного аукціону. А за потреби, і решти інших платежів, пов‘язаних із доставкою авто.

Працює це дуже просто. Клієнт звертається до одного з відділень 1654.exchange, які є в усіх обласних центрах України, та передає компанії готівку. Вона, зі свого боку, робить оплату за інвойсом або договором. Все. Таким чином можна оплатити придбання не лише авто, але й нерухомості та будь-яких інших товарів за кордоном.

Сервіс також дозволяє переказувати кошти для рідних за кордоном. Отримувач може забрати переказ або тією валютою, в якій він здійснювався, або, за потреби, відразу конвертувати його в іншу. Наприклад, отримати переказ не в гривні чи доларах, а отримати євро. Обмежень щодо суми переказів наразі немає.

Резюмуючи. Простий і зрозумілий сервіс 1654.exchange може суттєво спростити життя українцям, у яких є потреба оплатити будь-який актив за кордоном, або ж просто переказати гроші за межі країни. Слідкувати за новинами компанії та поточними тарифами можна на її офіційному телеграм-каналі.