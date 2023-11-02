Засновника Pearl засудили до ув'язнення, Binance припинить підтримку рубля: що нового на ринку

Binance припинить підтримку рубля через завершення партнерства з Advcash — The Wall Street Journal

Криптовалютна біржа Binance планує припинити партнерство з платіжною системою Advcash. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на знайомі з рішенням джерела.

За їхньою інформацією, причина полягає в тому, що через цей шлюз клієнти переказували кошти з підсанкційних російських банків.

Компанія Advcash зареєстрована у Белізі. Можливість внесення депозитів та виведення коштів у російських рублях через неї Binance відкрила у жовтні 2019 року.

Представник Advcash заявив, що не отримував від криптобіржі жодних оновлень про їхнє партнерство.

Хакери вивели $2,1 мільйона з Onyx Protocol

Лендінгова DeFi-платформа Onyx Protocol втратила приблизно $2,1 млн в результаті експлойту неліквідного ринку, розгорнутого 27 жовтня. Експерти PeckShield звернули увагу на інцидент, коли команда протоколу про нього ще не знала.

Згідно з фахівцями компанії, зловмисники скористалися відомою проблемою заокруглення у популярному форку Compound v2, що лежить в основі архітектури Onyx.

Цей баг невідомі використали у квітні для злому Hundred Finance на суму приблизно $7 млн.

«По суті, ринок oPEPE, що зазнав експлойту, був розгорнутий п'ять днів тому без будь-якої ліквідності. Пул наповнили запозиченими коштами, які потім були погашені шляхом проблеми округлення», — пояснили фахівці PeckShield.

Ончейн-дані показують, що 750 ETH (близько $1,25 млн) хакери вже відправили до сервісу мікшування Tornado Cash.

Засновник криптовалюти Pearl отримав 4 роки в'язниці за несплачені податки

Суддя Південного округу Нью-Йорка Колін Макмахон засудила засновника криптовалютного проєкту Oyster Pearl Аміра Бруно Елмаані, відомого як Бруно Блок, до чотирирічного ув'язнення.

Згідно з прес-релізом, це максимальний передбачений законом термін за податкові порушення, вчинені підсудним.

5 квітня 2023 року Елмаані визнав себе винним у тому, що таємно випускав та продавав токени Pearl для отримання особистої вигоди, не сплачував прибуткового податку з цієї діяльності, допустивши фіскальних збитків у $5,5 млн.

«Амір Елмаані порушив обов'язок сплачувати податки на мільйони доларів прибутку від криптовалюти, а також обдурив довіру інвесторів до запущеного ним токену. Учасники ринку цифрових активів повинні грати за правилами, і ми невпинно переслідуватимемо тих, хто цього не робить», — заявив прокурор у Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Звинувачення проти засновника Oyster Pearl правоохоронці висунули у грудні 2020 року.

В угоді про визнання провини він підтвердив, що у 2017 році під псевдонімом Бруно Блок запустив криптопроект. У жовтні 2017 року проведено ICO токенів Pearl (PRL).

Інвесторам і в публічному просторі Елмаані заявляв, що пропозиція монет залишиться фіксованою, а смарт-контракт для їхнього випуску заблокований. Однак приблизно через рік потай від усіх викарбував і продав нову партію токенів.

Вартість активу в руках інвесторів впала, а біржа, через яку Бруно Блок проводив операції, незабаром припинила підтримку Pearl.

Підсудний не зустрічався з інвесторами та співробітниками Oyster Pearl особисто, ховаючись за псевдонімом. Компанія, що стала юридичною оболонкою для криптопроект, була зареєстрована на підставну особу.

За 2017 рік Елмаані подав декларацію, в якій повідомив про $15 000 річного доходу, не пов'язаного із цифровими активами. 2018 року підприємець зовсім не звітував перед податковою.

За даними влади, за цей час він витратив понад $10 млн на купівлю кількох яхт, $1,6 млн — на придбання компанії, яка виробляє композити. Елмаані став власником двох котеджів вартістю $700 000, зареєстрованих на свою фіктивну фірму, та здійснив покупки «на сотні тисяч доларів» у магазинах товарів для дому.

На додаток до тюремного терміну Елмаані зобов'язаний відшкодувати податкові збитки у сумі понад $5,5 млн.

Блокчейн TON встановив світовий рекорд зі швидкістю транзакцій

31 жовтня блокчейн The Open Network під час публічного тестування встановив світовий рекорд, виконавши 104 715 транзакцій на секунду (TPS).

Для тесту команда проєкту орендувала в Alibaba Cloud 256 серверів для нод-валідаторів та запустила окрему мережу TON Blockchain. У ній було створено так звану «бомбу» — спеціальний смарт-контракт, який клонує себе і безперервно передає транзакції.

«Ми висадили в повітря „бомбу“ на 10 хвилин, що призвело до інтенсивного зростання навантаження. Мережа розкололася на 512 шардчейнів та обробляла 90 000−110 000 транзакцій за секунду до моменту її відключення», — розповіли представники проєкту.

За 22 хвилини мережа опрацювала понад 107 млн транзакцій, піковий TPS становив 111 498.

Результати підтверджено незалежним аудитором CertiK.

Показники перевищують усі підтверджені результати інших блокчейнів, а також максимальну швидкість централізованих платіжних систем, таких як Visa та Mastercard.

За словами розробників TON, потенційно мережа здатна обробляти мільйони транзакцій за секунду за достатньої кількості валідаторів.

Попереднім володарем титулу найшвидшого блокчейну була Solana.