Британська розвідка прогнозує в росії інфляцію та посилення тиску на бізнес у 2024 році

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Що прогнозує розвідка

росія потребуватиме додаткових витрат для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих. Більша частина тих військовослужбовців, які отримали серйозні поранення і потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки, причому кожен п’ятий потребує ампутації верхньої кінцівки, заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці рф Олексій Вовченко.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WExBtbuQCK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2023

Ці поранені майже напевно потребуватимуть довічного лікування.

Постійне збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в росії. Крім того, постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати важкі рішення щодо фінансування війни, що посилить фінансовий тиск на російський бізнес.