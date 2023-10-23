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23 жовтня 2023, 12:53 Читать на русском

Британська розвідка прогнозує в росії інфляцію та посилення тиску на бізнес у 2024 році

росія все більше зосереджуються на війні проти України. Запропонований держбюджет на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими ж витратами на 2023 рік, тобто витрати на оборону на 2024 рік у рф становлять близько 6% ВВП. Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

росія все більше зосереджуються на війні проти України.
Фото: depositphotos

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Що прогнозує розвідка

росія потребуватиме додаткових витрат для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих. Більша частина тих військовослужбовців, які отримали серйозні поранення і потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки, причому кожен п’ятий потребує ампутації верхньої кінцівки, заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці рф Олексій Вовченко.

Ці поранені майже напевно потребуватимуть довічного лікування.

Постійне збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в росії. Крім того, постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати важкі рішення щодо фінансування війни, що посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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