Британська розвідка прогнозує в росії інфляцію та посилення тиску на бізнес у 2024 році

росія потребуватиме додаткових витрат для фінансування виплат і витрат на охорону здоров’я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих. Більша частина тих військовослужбовців, які отримали серйозні поранення і потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки, причому кожен п’ятий потребує ампутації верхньої кінцівки, заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці рф Олексій Вовченко.

