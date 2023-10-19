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19 жовтня 2023, 9:00 Читать на русском

Тепер страхування авто Каско від Colonnade покриватиме воєнні ризики

Страхова компанія Colonnade Ukraine додала до покриття Каско шкоду від влучання ракет, дронів, снарядів, уламків і дії вибухової хвилі. Страхування діє на всій підконтрольній українській владі території, зокрема, Одесі, Запоріжжі та Харкові.

Відтепер клієнти Colonnade Ukraine можуть компенсувати збитки від воєнних ризиків, які найчастіше трапляються з автомобілями:

  • Падіння об'єктів оборонного та військового призначення: ракет, дронів, боєприпасів ППО/ПРО.

  • Впливу боєприпасів (бомб, снарядів), вибухової хвилі або будь-яких частин (осколків, детонаторів).

Максимальна виплата у випадку воєнних ризиків — 10% від вартості авто, але не більше 200 000 грн. Приватні особи можуть отримати одне відшкодування за воєнні ризики протягом дії договору (1 рік). Для парків корпоративних автомобілів є можливість отримати декілька виплат за воєнні ризики залежно від кількості застрахованих авто.

Для клієнтів, які уклали договори Каско раніше, є можливість звернутися до спеціалістів страхової компанії Colonnade та додати до покриття воєнні ризики.

Серед винятків — використання автомобіля поза межами доріг загального користування, наїзди на міни чи інші вибухові пристрої.

Компанія Colonnade Ukraine — це перша міжнародна страхова в Україні, працює тут з 1998 року, а також перша страхова, що приєдналася до світового фінансового гіганта Fairfax в Україні.

Попри війну, Colonnade продовжує успішно страхувати український бізнес та людей, постійно адаптовує страхове покриття до реальних потреб українців і покращує свої показники фінансової стійкості.

Резервів компанії достатньо для покриття збитків за всіма договорами, до того ж Colonnade перестраховується у провідних компаніях світу (Swizz Re, Munich Re, SCOR), що робить страхову максимально надійною. Це ще раз підтверджує її найвищий кредитний рейтинг uaAAA (агенція Рюрик).

Крім автомобілів, Colonnade страхує приватні оселі, бізнес, професійну відповідальність, вантажі, надає медичне страхування та багато інших послуг.

Онлайн-розрахунок і оформлення КАСКО.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
19 жовтня 2023, 10:14
#
Максимальна виплата у випадку воєнних ризиків — 10% від вартості авто

Так, а сенс тоді який?

На відміну від звичайної ДТП коли шкода дійсно може бути у пошкоджені лише однієї деталі пошкодження від військових дій дуже часто ведуть або до значного пошкодження, або взагалі до знищення автомобіля коли відновлення вже не можливе. Виключенням може бути хіба що одиночний постріл з автомата, не хотів би я стикнутись з таким дешевим варіантом перебуваючи в цей час в машині.
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0
Colonnade Ukraine
Colonnade Ukraine
19 жовтня 2023, 10:43
#
Дякуємо за ваш коментар!

За запропонований ліміт знищену автівку не відновиш, та на відновлення скла (найбільше випадків саме зі склом) або заміну пробитих уламками деталей — має вистачити.
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