ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 1,5 млрд грн

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Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1 536,7 млн грн. Із них на суму 1 207,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 331,9 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 0,2 млн грн.

Активи яких банків продаватиме Фонд

АТ «Мегабанк» — на загальну суму 850,9 млн грн, із них 574,7 млн грн — стартова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, та 275,9 млн грн — нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком виставлена на продаж за 0,2 млн грн.

АТ «Банк Форвард»: із початковою ціною у 530,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 102,3 млн грн, із них 86,0 млн грн — початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 16,3 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

ПАТ «АКБ «Капітал» — на загальну суму 36,4 млн грн, із них із початковою ціною 30,1 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за 6,3 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «Айбокс Банк» — із початковою ціною 9,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

АТ «КБ «Земельний капітал» — із початковою ціною 5,0 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «Дельта Банк»: 2,8 млн грн — початкова ціна продажу нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

АТ «МР БАНК» — із початковою ціною 1,5 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «Банк Січ» — зі стартовою ціною 0,1 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби банку.