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16 жовтня 2023, 12:30 Читать на русском

Без інтернету і мобілок: Мінцифри розповіло про сценарії блекаутів

Попри роботу з підготовки до зими, цього року Мінцифри все ж очікує на труднощі зі зв'язком та інтернетом. При цьому найгірша ситуація може бути в Києві. Чому зберігаться ризики, та як підготуватись до відключень світла, liga.net розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик. «Мінфін» публікує ключові тези.

Попри роботу з підготовки до зими, цього року Мінцифри все ж очікує на труднощі зі зв'язком та інтернетом.

Скільки оператори купили акумуляторів

Український ринок інтернет-провайдерів найвільніший: як у Європі, так і у світі, — каже Юрій Мацик, — і це є однією з умов, за яких він є сталим. До повномасштабної війни в Україні було понад 6 000 операторів звʼязку. Зараз, через нові умови ведення бізнесу під час війни, перереєстрованих операторів, за новим законом, — до 3 000.

Торік було скасовано мито на ввезення генераторів, акумуляторів та інших альтернативних джерел генерації. Скасування пропрацювало до весни 2023 року, і це дало багатьом операторам можливість зробити закупівлі та відремонтуватися. Багато хто з операторів зрозумів, що старі генератори й акумулятори, які були на балансі, не використовувалися. Вони виходили з ладу через часті знеструмлення та перенавантаження.

Станом на зараз більшість гравців ринку вже закупили нові акумулятори, які швидше заряджаються, та потужніші генератори. Інтернет-провайдери, за даними Мінцифри, вже купили понад 500 генераторів потужністю до 900 кВт, а також понад 40 000 акумуляторних батарей, до кінця року у планах закупити ще 35 000. Раніше використовувалися кислотні акумулятори, а зараз ринок переходить на літієві, зі швидким заряджанням — для цього потрібно лише декілька годин.

У мобільних операторів дещо інша ситуація, — зазначає Мацик. Три великі оператори закупили близько 5 000 генераторів і «фактично підтримують цим мережу».

Що буде з інтернетом

Торік Президент Зеленський підписав указ про те, що всі оператори повинні підтримувати робочими мережі впродовж 72 годин без електроенергії. На додачу до цього Держспецзв'язку до 1 вересня 2023 року розробило вимоги щодо стійкості мереж.

«Магістральні оператори цю норму виконують, розподільчі мережі цю норму майже виконують. Фіксована мережа під час віялових відключень працюватиме у половини абонентів, із яких перевагу мають ті, хто отримує послугу за технологією PON (passive optical network — пасивна оптична мережа), яка працює у разі вимкнень електроенергії. Основні гравці ринку зобовʼязуються розвивати саме цю стійку до знеструмлень технологію», — пояснює Мацик.

На сьогодні лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень, — каже Мацик, — це середній показник в Україні.

«37% — це багато чи мало? У Київській, Рівненській, Тернопільській областях це близько 60%, а от у Києві — 9% — це критична ситуація. З чим це повʼязано? У насиченні старими технологіями, які не підтримують PON», — пояснює фахівець. Зараз, за його словами, Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати мережі, деякі вже планують оновлення й активно приймають заявки на підключення нових мереж. Загалом, приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.

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Попри готовність телеком-ринку, у Мінцифрі радять кожному громадянину підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на звʼязку. Перше, що варто зробити, — забезпечити дім інтернетом, стійким до тривалих знеструмлень. «Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Як ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення», — пояснює співрозмовник. Наступний крок — придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера.

Джерело: Мінфін
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