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12 жовтня 2023, 17:01 Читать на русском

Starlink запрацює на звичайних смартфонах

SpaceX запустила новий сайт, присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink Direct to Cell для мобільних телефонів. Про це повідомляє PCMag.

SpaceX запустила новий сайт, присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink Direct to Cell для мобільних телефонів.
Фото: freepik.com

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«Безперебійний доступ до текстових, голосових повідомлень і даних для телефонів LTE по всьому світу», — йдеться в повідомленні.

Direct to Cell

Direct to Cell конкуруватиме з аналогічними послугами від AST SpaceMobile та Apple, даючи змогу передавати сигнал 4G LTE із супутників на стандартні смартфони без необхідності додаткового обладнання або спеціального програмного забезпечення.

Система буде використовувати супутникову мережу Starlink на орбіті Землі. Новий сервіс дозволить користувачам звичайних смартфонів з підтримкою 4G LTE надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

Коли запрацює послуга

SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року. Потім, у 2025 році, компанія планує запустити голосовий і текстовий зв’язок. У 2025 році ця ж система буде підтримувати стільниковий зв’язок з IoT-пристроями.

Читайте також: Українці платять за Starlink більше, ніж вся Європа разом — Федієнко

Але перш ніж SpaceX офіційно запустить сервіс, компанія має отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США.

Варто зазначити, що прагнення SpaceX створити супутниковий стільниковий зв'язок зіткнулося з опозицією з боку великого оператора Dish Network і партнера Apple — компанії Globalstar.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
matroskin
matroskin
12 жовтня 2023, 17:08
#
Ідея звісно гарна, але враховуючи нещодавні події, думаю будуть зроблені висновки що до недопущення зосередження глобального зв'язку в руках однієї людини.
Та й є великі сумніви, що до «звичайного телефону», як не як до найближчого супутника мінімум 500 км.
+
+15
gorobezus
gorobezus
12 жовтня 2023, 17:28
#
Там все упирается в чувствительность приемника, как на телефоне, так и на спутнике, и, соответственно, мощность передатчика. Смогут склепать на спутник приемник который сможет принять сигнал с телефона - будет интернет, не смогут — не будет.
+
0
matroskin
matroskin
12 жовтня 2023, 17:34
#
Навряд чи це можливо передавати сигнал від аккумулятора 3,6В на 500 км.
Думаю буде щось типу побутового супутникового інтернету. В телефон надо буде ввести VPN Starlink який буде платним, і тоді запит по звичайному інету що є в телефоні, а відповідь з Starlink супутника.
+
0
mlp711141
mlp711141
12 жовтня 2023, 17:27
#
Мне кажется, что это будет «грандиозный провал грандиозного проекта», как это было с Iridium, когда они хотели запустить низкоорбитальный GlobalGSM…
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