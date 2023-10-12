Starlink запрацює на звичайних смартфонах

SpaceX запустила новий сайт , присвячений просуванню майбутнього сервісу Starlink Direct to Cell для мобільних телефонів. Про це повідомляє PCMag.

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«Безперебійний доступ до текстових, голосових повідомлень і даних для телефонів LTE по всьому світу», — йдеться в повідомленні.

Direct to Cell

Direct to Cell конкуруватиме з аналогічними послугами від AST SpaceMobile та Apple, даючи змогу передавати сигнал 4G LTE із супутників на стандартні смартфони без необхідності додаткового обладнання або спеціального програмного забезпечення.

Система буде використовувати супутникову мережу Starlink на орбіті Землі. Новий сервіс дозволить користувачам звичайних смартфонів з підтримкою 4G LTE надсилати текстові та голосові повідомлення, а також передавати файли безпосередньо через супутники.

Коли запрацює послуга

SpaceX планує запустити сервіс для передачі текстових повідомлень через супутник наступного року. Потім, у 2025 році, компанія планує запустити голосовий і текстовий зв’язок. У 2025 році ця ж система буде підтримувати стільниковий зв’язок з IoT-пристроями.

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Але перш ніж SpaceX офіційно запустить сервіс, компанія має отримати дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США.

Варто зазначити, що прагнення SpaceX створити супутниковий стільниковий зв'язок зіткнулося з опозицією з боку великого оператора Dish Network і партнера Apple — компанії Globalstar.