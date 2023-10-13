Збільшення податків та пів зарплати після війни: чого чекати у 2024 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 жовтня 2023, 10:30 Читать на русском

Збільшення податків та пів зарплати після війни: чого чекати у 2024 році

Щоб виконати зобов'язання перед МВФ, Україні доведеться підсилити фіскальну складову — збирати більше мита та податків. Що це означає для українців, FM Галичина розповіла членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. «Мінфін» обрав головне.

Щоб виконати зобов'язання перед МВФ, Україні доведеться підсилити фіскальну складову — збирати більше мита та податків.

У нас очікувань на 2024 рік не так багато. Про це говорив міністр фінансів із трибуни парламенту. Його звернення до парламентарів базувалися на тому, що 2024 рік буде дуже складним і ми будемо дуже обмежені у фінансовій підтримці.

Перші заяви, які ми почули [від МВФ] щодо необхідності забезпечувати себе власними надходженнями більшою мірою, ніж на сьогодні, — це «дзвіночок» для того, щоб ми подумали і знову повернулися до теми, яку ж економіку, в якій структурі ми будемо відновлювати. Бо те, що зараз відбувається, просто йде «звичним тором». А час змінився, тому пріоритети мають бути змінені.

Які статті поріжуть, якщо не вистачатиме грошей

Всі кошти, які [у бюджеті] спрямовані на сектор безпеки і оборони, — це 99% власних надходжень, які ми збираємо за рік податкових і неподаткових платежів. А іншу сторону життєдіяльності України держава забезпечує за рахунок запозичень. Такої унікальної ситуації не було в жодній країні світу.

Якщо у нас буде менше допомоги на 10−20%, нам саме на таку суму доведеться зменшити соціальні виплати, оплату бюджетникам і тим, хто залежить від бюджетних виплат. Зараз в цьому проблема і саме до цього ми маємо готуватися.

Але чому ми зараз відверто не говоримо про це з суспільством? У нас немає можливості більше «витягнути» з економіки, це абсолютно очевидно. Якщо немає більше, де взяти власних надходжень, то їх буде стільки, скільки нам потрібно на сектор безпеки і оборони. І знижувати цю цифру не можна.

Хто та скільки заплатить

Що стосується кожного громадянина, який платить податок на доходи фізичних осіб, платить місцеві платежі на землю, на нерухомість, я поки що не бачила тенденції щодо підвищення ставок податків.

Якщо говорити про юридичних осіб, то маємо тут розмежувати. Мене хвилює, що МВФ дуже наполягає на поверненні перевірок — документальних і планових. У нас зараз всі ті, хто сплачує податки, повернулися до діяльності. І переважно, насправді, 95% податків у повних обсягах вони сплачують добровільно.

Немає прямої кореляції між відновленням перевірок та отриманням більшої кількості податків.

Що відбувається з бізнесом

Чи правильно розуміє МВФ можливості підвищення податків і посилення податкового тиску? Чи витримає це український бізнес в сьогоднішніх умовах? Я сумніваюсь.

Зараз весь бізнес страждає від того, що на них тиснуть і правоохоронні органи, і податкова. Будь-які утиски бізнесу позначаються на цінах, на можливостях і на купівельній спроможності.

Ми бачили статистику, що низка підприємств не може підвищувати заробітну плату і виплачувати її. І ця тенденція не в кращий бік рухається, а в гірший.

Але якщо на бізнес тиснути, то він тим паче не розвиватиметься. Тому що з різних причин частина бізнесу просто зникне.

Що потрібно зробити

Зараз всіх хвилює одне питання: яка програма в уряду для того, щоб дати можливість бізнесу знову розгорнути свою діяльність вже в більших масштабах?

Ну і, звісно, корупція. Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти. Це призведе до того, що країна буде обмежена в фінансуванні ззовні. А вижити за свій кошт ми не зможемо.

У нас є велика проблема з митницею. На митниці досі «сидить» багато правоохоронних органів, які, звісно, не дають митній службі виконувати свої функції. І надходження в бюджет можуть бути набагато більші, якщо хтось зверне на це увагу і не будуть присутні правоохоронні органи в зонах митного контролю. Частина про митницю мене турбує найбільше, тому що держава справді мало робить для того, аби митні платежі повною мірою надходили у бюджет.

Коли кажуть, що додали видатків до кінця року, бо звільнили деяких працівників з бюджетних установ і їм мають виплатити компенсації за звільнення, я щиро дивуюсь, як можна гроші спрямувати на компенсації.

Треба прийняти зміни про те, що всі компенсації українці, які були звільнені з бюджетних установ, отримують після війни. Не можна так легковажно ставитися, бо цей популізм призведе до того, що в нас буде зменшене фінансування. І в один прекрасний момент треба буде сказати, що ми сьогодні отримуватимемо 50% заробітної плати, а решту 50% отримаємо через декілька років після війни.

Нас змушують підвищувати податки чи жорсткіше поводитися з бізнесом. Тут просто потрібна адекватна збалансована економічна, податкова і митна політика для того, щоб ми готувалися і думали глобальніше, ніж до сьогодні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+29
stas12345
stas12345
13 жовтня 2023, 10:41
#
Я считаю что должны возвращать кредиты те, кто их брал и использовал. Я их не брал, поэтому пусть сами разбираются. Одного ПДВ, который я плачу с каждой покупки, уже более чем достаточно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 36 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами