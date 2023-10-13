Збільшення податків та пів зарплати після війни: чого чекати у 2024 році

Щоб виконати зобов'язання перед МВФ, Україні доведеться підсилити фіскальну складову — збирати більше мита та податків. Що це означає для українців, FM Галичина розповіла членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. «Мінфін» обрав головне.

У нас очікувань на 2024 рік не так багато. Про це говорив міністр фінансів із трибуни парламенту. Його звернення до парламентарів базувалися на тому, що 2024 рік буде дуже складним і ми будемо дуже обмежені у фінансовій підтримці.

Перші заяви, які ми почули [від МВФ] щодо необхідності забезпечувати себе власними надходженнями більшою мірою, ніж на сьогодні, — це «дзвіночок» для того, щоб ми подумали і знову повернулися до теми, яку ж економіку, в якій структурі ми будемо відновлювати. Бо те, що зараз відбувається, просто йде «звичним тором». А час змінився, тому пріоритети мають бути змінені.

Які статті поріжуть, якщо не вистачатиме грошей

Всі кошти, які [у бюджеті] спрямовані на сектор безпеки і оборони, — це 99% власних надходжень, які ми збираємо за рік податкових і неподаткових платежів. А іншу сторону життєдіяльності України держава забезпечує за рахунок запозичень. Такої унікальної ситуації не було в жодній країні світу.

Якщо у нас буде менше допомоги на 10−20%, нам саме на таку суму доведеться зменшити соціальні виплати, оплату бюджетникам і тим, хто залежить від бюджетних виплат. Зараз в цьому проблема і саме до цього ми маємо готуватися.

Але чому ми зараз відверто не говоримо про це з суспільством? У нас немає можливості більше «витягнути» з економіки, це абсолютно очевидно. Якщо немає більше, де взяти власних надходжень, то їх буде стільки, скільки нам потрібно на сектор безпеки і оборони. І знижувати цю цифру не можна.

Хто та скільки заплатить

Що стосується кожного громадянина, який платить податок на доходи фізичних осіб, платить місцеві платежі на землю, на нерухомість, я поки що не бачила тенденції щодо підвищення ставок податків.

Якщо говорити про юридичних осіб, то маємо тут розмежувати. Мене хвилює, що МВФ дуже наполягає на поверненні перевірок — документальних і планових. У нас зараз всі ті, хто сплачує податки, повернулися до діяльності. І переважно, насправді, 95% податків у повних обсягах вони сплачують добровільно.

Немає прямої кореляції між відновленням перевірок та отриманням більшої кількості податків.

Що відбувається з бізнесом

Чи правильно розуміє МВФ можливості підвищення податків і посилення податкового тиску? Чи витримає це український бізнес в сьогоднішніх умовах? Я сумніваюсь.

Зараз весь бізнес страждає від того, що на них тиснуть і правоохоронні органи, і податкова. Будь-які утиски бізнесу позначаються на цінах, на можливостях і на купівельній спроможності.

Ми бачили статистику, що низка підприємств не може підвищувати заробітну плату і виплачувати її. І ця тенденція не в кращий бік рухається, а в гірший.

Але якщо на бізнес тиснути, то він тим паче не розвиватиметься. Тому що з різних причин частина бізнесу просто зникне.

Що потрібно зробити

Зараз всіх хвилює одне питання: яка програма в уряду для того, щоб дати можливість бізнесу знову розгорнути свою діяльність вже в більших масштабах?

Ну і, звісно, корупція. Прямо з бюджету сьогодні розкрадають кошти. Це призведе до того, що країна буде обмежена в фінансуванні ззовні. А вижити за свій кошт ми не зможемо.

У нас є велика проблема з митницею. На митниці досі «сидить» багато правоохоронних органів, які, звісно, не дають митній службі виконувати свої функції. І надходження в бюджет можуть бути набагато більші, якщо хтось зверне на це увагу і не будуть присутні правоохоронні органи в зонах митного контролю. Частина про митницю мене турбує найбільше, тому що держава справді мало робить для того, аби митні платежі повною мірою надходили у бюджет.

Коли кажуть, що додали видатків до кінця року, бо звільнили деяких працівників з бюджетних установ і їм мають виплатити компенсації за звільнення, я щиро дивуюсь, як можна гроші спрямувати на компенсації.

Треба прийняти зміни про те, що всі компенсації українці, які були звільнені з бюджетних установ, отримують після війни. Не можна так легковажно ставитися, бо цей популізм призведе до того, що в нас буде зменшене фінансування. І в один прекрасний момент треба буде сказати, що ми сьогодні отримуватимемо 50% заробітної плати, а решту 50% отримаємо через декілька років після війни.

Нас змушують підвищувати податки чи жорсткіше поводитися з бізнесом. Тут просто потрібна адекватна збалансована економічна, податкова і митна політика для того, щоб ми готувалися і думали глобальніше, ніж до сьогодні.