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12 жовтня 2023, 10:05 Читать на русском

Ринки зростають, а з Microsoft зажадали податків на $29 млрд: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США зросли у середу

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,7%, а індекс Dow Jones зріс на 0,2%.

Уолл-Стріт зберігає оптимістичний настрій, очікуючи завершення циклу зростання відсоткових ставок у США, незважаючи на те, що останні дані щодо інфляції в країні виявилися гіршими за прогнози.

За підсумками вересня індекс цін виробників (PPI) показав місячне збільшення на 0,5% проти очікуваного експертами зростання 0,3%. У річному обчисленні PPI зростає на 2,2%.

Тим часом сьогодні інвестори уважно стежитимуть за звітом щодо індексу споживчих цін у США (CPI), який зможе дати більше підказок щодо подальшого спрямування грошово-кредитної політики американського регулятора.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс сьогодні приблизно на 0,9%, японський Nikkei додав 1,6%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI подорожчали на 0,9%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng зросли на 0,8% та 1,9% відповідно.

Все через очікування інвесторів, що зростають, щодо того, що відсоткові ставки в США досягли свого піку.

Microsoft винна $29 млрд податками

Компанія одержала відповідне повідомлення від податкових органів США.

Вимога щодо сплати податків відноситься до прибутку в період з 2004 по 2013 рік.

У Microsoft зазначають, що компанія раніше вже частково сплатила податки за зазначений період, проте відповідні платежі не відображені в Податковому управлінні США.

У зв'язку з цим Microsoft збирається оскаржити вимогу щодо сплати податків на суму близько $29 млрд у суді.

Державний фонд Китаю купує акції найбільших китайських банків

Китайський суверенний фонд добробуту Central Huijin Investment збільшив свою частку у чотирьох найбільших банках країни з метою відновити довіру до фондового ринку Китаю.

На цьому фоні за підсумками вчорашніх торгів акції Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China та China Construction Bank зросли більш ніж на 2%.

Раніше довіра інвесторів до фондових ринків Китаю була підірвана кризою в китайському секторі нерухомості та слабким економічним зростанням країни.

Тим часом, цього року індекс CSI 300 (індекс блакитних фішок фондових бірж материкового Китаю) впав майже на 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
12 жовтня 2023, 10:51
#
«Microsoft винна $29 млрд податками
Компанія одержала відповідне повідомлення від податкових органів США.
Вимога щодо сплати податків відноситься до прибутку в період з 2004 по 2013 рік.»

а що ж таке ? все ж було по закону… Ніхто ж не забороняв продавати ПО через ірландські офшори…
«Какиіє аснавания для астановкі ???» верещать наші «Сашкі-депутатікі»

А все тому , що в світі дивляться на операції не по формі , а по суті.
так , іноді з великим запізненням. Світ не ідеальний…
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