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7 жовтня 2023, 9:52 Читать на русском

Нацбанк оштрафував Комінбанк на 135 мільйонів

Національний банк оштрафував Комінбанк на 135,15 млн грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк оштрафував Комінбанк на 135,15 млн грн.
Фото: НБУ

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Причина

Штраф накладено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також за порушення вимог валютного законодавства у вересні 2023 року.

Серед порушень, зокрема, незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу і невжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Крім того, НБУ звинуватив Комінбанк у наданні недостовірної інформації на запити щодо виконання банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та інформації про валютні операції з помилками, а також неналежної верифікації платника.

Серед інших претензій:

  • порушення в розробці та впровадженні внутрішніх документів із питань фінмоніторингу;
  • затримка у впровадженні комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу.

Інші штрафи

Також НБУ оштрафував на 459 тис. грн сервіс мікрокредитування «Качай гроші» за неналежний стан внутрішнішньої документації з питань запобігання відмиванню грошей, неналежне застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неверифікацію клієнтів у визначеному порядку та незберігання документів (у тому числі електронних), зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

По 391 тис. грн також оштрафовано систему онлайн-платежів «Фінкіт» та компанію «Глобал-Фінанс». Причина — неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати НБУ інформацію чи документи щодо протидії відмиванню грошей, неналежність відповідної внутрішньої документації. До другої захід впливу застосовано також через неналежне формування та ведення анкет клієнтів, неналежну оцінку ризиків та подання звітності з помилками.

Штрафи на 51 тис. грн отримали страхові брокери «Інсарт» та «Гранд Іншур» за ненадання звітності.

Крім того, письмові застереження застосовано до:

  • ТОВ «ФК «ІФК»,
  • ТОВ «ФК «Новий світ»,
  • ТОВ «ФК «ФінЕкстра»,
  • ТОВ «Френдлі Фінанс»,
  • АТ «ФК «Аверс».
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
yarg
yarg
7 жовтня 2023, 10:36
#
«незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу»

да , єто сразу обьясняет штраф 135 миллионов :(
Надеюсь НБУ когда-нибудь повысит прозрачность принятия решений хотя-бы до уровня 2015 года. молчу о 2001… И не будет писать в релизах дремотную чепуху.
+
0
jakiro
jakiro
7 жовтня 2023, 10:58
#
Цікаво, у банка 500 мільйонів коштів і його штрафують на 135, чи він не захлопнеться?
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 жовтня 2023, 11:00
#
Для цього і штрафують.
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