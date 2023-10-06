Нова пошта у Словаччині запустила перше відділення та власну кур’єрську доставку

Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

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Перше відділення Nova Post працює за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

«Ми вже інвестували понад 100 тисяч євро у вихід на ринок Словаччини та плануємо продовжувати розвивати тут власну мережу, а також надамо можливість доставки у партнерські поштомати по всій країні», — заявив Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.

Кур'єрська доставка

Також для українців доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний застосунок Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну — від 5 діб.

Вартість доставки

Вартість доставки зі Словаччини в Україну становить:

документи — 12 євро;

посилки до 2 кг — 15 євро;

посилки до 10 кг — 20 євро;

посилки до 30 кг — 35 євро;

посилки від 30 до 100 кг — 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

Знижка

До кінця жовтня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки зі Словаччини в Україну, зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо

Nova Post вже відкрила 62 відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.