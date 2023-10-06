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6 жовтня 2023, 16:29 Читать на русском

Нова пошта у Словаччині запустила перше відділення та власну кур’єрську доставку

Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post.
Фото: Нова пошта

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Перше відділення Nova Post працює за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.

«Ми вже інвестували понад 100 тисяч євро у вихід на ринок Словаччини та плануємо продовжувати розвивати тут власну мережу, а також надамо можливість доставки у партнерські поштомати по всій країні», — заявив Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.

Кур'єрська доставка

Також для українців доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний застосунок Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну — від 5 діб.

Вартість доставки

Вартість доставки зі Словаччини в Україну становить:

  • документи — 12 євро;
  • посилки до 2 кг — 15 євро;
  • посилки до 10 кг — 20 євро;
  • посилки до 30 кг — 35 євро;
  • посилки від 30 до 100 кг — 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

Знижка

До кінця жовтня кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки зі Словаччини в Україну, зареєструвавшись за посиланням.

Нагадаємо

Nova Post вже відкрила 62 відділення у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.

Джерело: Мінфін
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