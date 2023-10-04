Тест-драйв нового сервісу накопичення МаніБокс від ПУМБ

Сервіси накопичення — корисна і затребувана річ. Особливо сьогодні, під час жорстокої війни, яку проти України розв’язала росія. По-перше, це ідеальний інструмент для донатів, що зараз, напевно, найголовніше. По-друге, зручний спосіб накопичити гроші для особистих потреб. Нещодавно свій сервіс накопичення МаніБокс запустив і ПУМБ . Ми розбиралися, як він працює і чим відрізняється від вже існуючих аналогів.

Що таке МаніБокс

Вочевидь, сьогодні наявність зручного сервісу накопичення допомагає банкам не лише утримати існуючих клієнтів, а й привернути увагу нових. Зараз люди часто починають користуватися картками конкретної фінустанови саме через те, що та дає можливість або легко відкрити збір самому, або зручно долучитись до вже існуючих. Так, через донати на користь військових та волонтерів люди намагаються бути корисними своїй країні.

Нещодавно свій сервіс накопичень презентував ПУМБ. Він називається МаніБокс. Його суть в тому, що клієнт може відкрити накопичувальний рахунок, вказати суму, яку бажає накопичити і, власне, почати це робити. Рахунок відкривається та поповнюється без комісій, як із картки ПУМБ, так і дебетових карток інших банків. Кожен МаніБокс можна перетворити на загальний збір коштів на якусь спільну мету, якщо власник рахунку поділиться його реквізитами з іншими. Рахунок МаніБокс можна в будь-який момент закрити повністю або вивести з нього частину коштів на свою картку. Можна також подивитись історію поповнень і виведеннь.

Тим, хто вже користувався схожим сервісом Банка від monobank, який сьогодні є доволі популярним, буде нескладно розібратись і з МаніБоксом, бо за функціоналом вони схожі. Проте, є й певні відмінності. Насамперед, це більший функіонал для поповнення, який надає ПУМБ. Він реалізований у формі гри та персональних викликів (про це трохи далі). Але головною перевагою МаніБоксу перед тією ж Банкою є 5% річних, які нараховуються на залишок коштів на рахунку. Це буде доволі приємним бонусом, особливо при зборах на крупні суми.

Сервісом МаніБокс може скористатися кожен клієнт ПУМБ. Отримати цей статус дуже просто. Достатньо завантажити мобільний додаток ПУМБ Online і відкрити рахунок онлайн. Процес займає не більше 5 хвилин. При реєстрації вказуємо номер телефону та проходимо верифікацю. Це можна зробити через Дію або за допомогою БанкID (ми обрали перший варіант):

Потім додаток попросить вказати електронну пошту, на яку надішлють договір із банком, джерела доходу. Після підписання договору потрібно буде створити пароль для безпечного входу у застосунок.

Все, ви — новий клієнт ПУМБ.

Щоб створити МаніБокс, із головної сторінки потрібно перейти у розділ «Накопичення», натиснути значок на МаніБокс, придумати для нього назву (назвемо наш «Бокс» «на ЗСУ») і вказати суму накопичення.

Готово! МаніБокс відкритий.

Як поповнити МаніБокс

Це можна зробити трьома способами: прямий переказ зі своєї картки, налаштувати автопоповнення, а також долучивши до цього інших людей.

Прямий переказ здійснюється через кнопку «Поповнити МаніБокс». Ми поповнили його на 1000 грн. Після цього обідок у формі підкови, який накриває собою лого МаніБоксу і є індикатором рівня наповнення рахунку відповідно вказаної суми накопичення, з сірого став блакитним. Таким чином він сигналізує про те, що мета накопичення (в нашому випадку це 1000 грн) досягнута повністю.

Доволі багатий і цікавий функціонал прихований за кнопкою «Автопоповнення». Він дозволяє налаштувати регулярні списання з власної картки кількома способами:

кумедні помічники;

регулярний платіж;

відсоток від купівель;

анти-триньки;

марафонець.

«Кумедні помічники» відповідають за різні категорії товарів. «Кальмаркет» автоматично закидає 10 грн у МаніБокс із оплати продуктів в магазині, «Кафебара» — 15 грн із розрахунку в закладі харчування, «Б'ютіфлай» — 20 гривень з купівлі товарів краси, «Бензон» — 50 грн із кожної заправки бензином, «Одягуар» — 50 грн за одяг та «Іншезавр» — 15 грн із розрахунку за будь-які інші товари відповідно.

З «Регулярним платежем» все просто: вказуємо суму, частоту і дату (або декілька дат) зарахування коштів до боксу.

Налаштувавши «Відсоток від купівель» можна автоматом закидати на МаніБокс певний відсоток від кожного розрахунку карткою (просто потрібно його вказати).

«Анти-триньки» — це своєрідні челенджі, які допоможуть накопичити кошти. Чи зможете ви обійтись без купівлі кави та смаколиків у кав’ярнях? А без походів у заклади харчування? Анти-триньки заохочують це перевірити. Тим паче, вказана сума заощадження неодмінно мотивує.

Ми вирішили увімкнути всі категорії і побачили, що відмовивши собі у дрібних покупках, за рік можна накопичити майже 100 тис гривень.

«Марафонець» — також один із цікавих способів заощадження. Можна обрати суму, крок, на який будете збільшувати її щодня, та кінцевий термін марафону. Так, закидаючи до боксу щодня невеликі суми, можна накопичити тисячу гривень вже за місяць.

Якщо «МаніБокс» створюється як загальний збір, то до нього потрібно додати опис — стисла інформація про збір і його мету. Щоб люди, які до нього долучатимуться, могли з нею ознайомитись. Поділитися збором з друзями можна, натиснувши «поділитись Манібоксом» та обравши найбільш зручний варіант: посилання, номер картки або QR-код.

Зняття коштів

Із цим також все просто. Потрібно натиснути на кнопку «Зняти кошти», обрати картку ПУМБ, на яку вони будуть нараховані, та суму, яка знімається. За декілька секунд гроші будуть на неї зараховані.

Підсумки

МаніБокс — не перший сервіс такого формату. Однак, ПУМБ опрацював ідею по-своєму, і запропонував декілька свіжих та цікавих функцій. Найпривабливішою фішкою продукту, на наш погляд, є нарахування 5% на суму накопичень на МаніБоксі. Також варто відзначити креативність розробників сервісу в плані автопоповнення, яке можна організувати у формі захопливої гри. Такий підхід може сподобатись людям, кому психологічно важко заощаджувати навіть невеликі суми, відмовляючись від дрібних покупок.