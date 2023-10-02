Три гучні IPO вересня: чи готові інвестори вкладатися в інновації

Нещодавні первинні розміщення Instacart, ARM та Klaviyo стали своєрідними індикаторами, які дозволили інвесторам та аналітикам зрозуміти, чи оживає ринок IPO після буму 2020−2021 рр. та подальшого спаду. Про останні гучні розміщення та їх наслідки «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Останні дебюти виявилися не такими успішними, як очікувалося. Причина — різке зниження котирувань на торговельних сесіях після першого дня. Це викликало питання про стабільність та перспективи ринку IPO загалом, особливо з огляду на жорстку політику ФРС. Високі відсоткові ставки знижують інтерес до IPO, оскільки інвестори вважають, що ризики подальшої економічної нестабільності та можливої рецесії перевищують ймовірні вигоди від інвестицій в такі розміщення.

Instacart: революція у сфері доставки

Онлайн-додаток для доставки продуктів Instacart, що належить Maplebear Inc, вийшов на IPO з величезним успіхом. Акції компанії почали торгуватися з 19 вересня на біржі Nasdaq під тикером «CART». Ціна акцій різко зросла, а ринкова капіталізація компанії досягла $39 млрд. Однак, після другого дня торгів більша частина прибутку була втрачена, і акції закрилися на позначці $30,1, що лише на 10 центів вище початкової ціни.

Перспективи:

Розширення на нові ринки. Зі збільшенням капіталу Instacart може розширити свою присутність на нових географічних ринках. Технологічні інновації. Додаткові інвестиції у розвиток нових технологій можуть підвищити ефективність доставки. Конкуренція та зміна споживчих звичок. Аналітики висунули важливі питання щодо потенційної конкуренції від UnerEats та DoorDash, що може завадити зростанню Instacart, а також звернули увагу на низьку маржинальність компанії. Крім того, більшість споживачів почали частіше обирати самостійний похід за продуктами замість доставки їжі.

Щодо фінансових показників, Instacart вже є прибутковою компанією, але її висока оцінка після IPO свідчить про можливі ризики корекції.

Показники Instacart сьогодні свідчать про те, що ціни на IPO не будуть мінімальними, як це було ще рік тому.

ARM: передовик у сфері напівпровідників

ARM — це компанія, що проєктує архітектуру для сучасних процесорів. Здебільшого, мобільних. Вона має не те що стратегічний, а навіть ключовий вплив на світовому ринку напівпровідників. За «авторитетом» ARM можна порівняти з Taiwan Semiconductor Manufacturing.

ARM вже давно була бажаною метою для багатьох напівпровідникових компаній. Ще декілька років тому її збиралася купити NVIDIA, але угода не пройшла через претензії антимонопольних регуляторів. Перед першим розміщенням якірними інвесторами ARM хотіли стати Intel, NVIDIA, AMD, Alphabet та ін.

Розміщення пройшло 13 вересня, торги акціями розпочалися 14 вересня. Компанія вийшла на IPO з оцінкою в $55 млрд. Це було одним із найбільших IPO року, що підкреслює важливість компанії на глобальному ринку.

Перспективи:

Розвиток нових технологій. З новим капіталом ARM може інвестувати в дослідження та розробку, що відкриє нові можливості у сфері інтернету речей (IoT) та штучного інтелекту (AI). Глобальна експансія. ARM може використовувати новий капітал для розширення своєї глобальної присутності, особливо в Азії. Ризики, пов'язані з Китаєм. ARM отримує значну частку свого доходу в Китаї, що складає приблизно чверть її загальних доходів. Компанія також стикається з ризиками, які пов'язані з торговими обмеженнями США щодо Китаю, а також з макроекономічною нестабільністю в цьому регіоні.

Попри коливання цін акцій після IPO, SoftBank виразив намір залишитися довгостроковим власником Arm Holdings. Вони планують використовувати кошти, отримані від IPO, для майбутніх інвестиційних можливостей.

Однак, варто відзначити занепокоєння аналітиків щодо вартості акцій Arm Holdings та їх потенційної можливості конкурувати у сфері штучного інтелекту, особливо, порівнюючи з компаніями, такими як Nvidia. Це зумовлено тим, що ймовірності збільшувати прибутки так само швидко, як її головний конкурент, Arm навряд чи вдасться. Компанія торгується з великою премією, порівнюючи зі своїми конкурентами, з оцінкою у 20x щодо доходів за останні 12 місяців (LTM), порівнюючи з середньою оцінкою в 13x серед конкурентів.

У результаті, початковий ентузіазм інвесторів швидко змінився обережністю: акції компанії після успішного старту знижувались протягом кожної наступної торгової сесії.

Klaviyo: цифровий маркетинг нового покоління

Klaviyo, компанія з програмним забезпеченням для цифрового маркетингу, дебютувала на Wall Street із ралі у 23% та оцінкою понад $9 млрд 19 вересня. Компанія оцінила своє IPO в $30 за акцію та зібрала приблизно $345,2 млн. Це свідчить про великий потенціал цифрового маркетингу в сучасному світі.

Klaviyo заснована у 2012 році. Вона допомагає компаніям зберігати дані користувача та створювати профілі для таргетування маркетингу через електронну пошту, текстові повідомлення та інші канали. Компанія, переважно, обслуговувала онлайн-бізнес, але заявила, що бачить зростання попиту з боку компаній з інших сфер (ресторани, подорожі, заходи та розваги).

Станом на 30 червня у Klaviyo було понад 130 тис. клієнтів, що свідчить про зростання, порівнюючи зі 105 тис. клієнтів рік тому, а також про значне збільшення виручки.

Перспективи:

Розширення портфеля. Klaviyo може використовувати зібрані кошти для розширення своїх послуг та входу на нові ринки. Інтеграція з іншими платформами. З можливістю інтеграції з іншими платформами, такими як Shopify, Klaviyo може стати ще важливішим гравцем у цифровому маркетингу.

Instacart, ARM та Klaviyo показали непогані результати під час своїх IPO, та одночасно з цим відкрили нові перспективи для розвитку та інновацій. Ці компанії мають всі шанси стати лідерами у своїх секторах, використовуючи новий капітал для технологічного розвитку та глобальної експансії.

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Успіх цих компаній на IPO є позитивним сигналом для інвесторів, які розглядають можливості для довгострокових інвестицій в інноваційні компанії. Однак, останні події, такі як зниження цін на акції та занадто висока оцінка, порівнюючи з кінцевими мультиплікаторами, показують, що ринок IPO залишається волатильним і повним невизначеності. Це підкреслює важливість ретельного аналізу та стратегічного планування для інвесторів, які розглядають інвестиції в такі компанії.